کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص ۱۰۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های آوینی، خاقانی، خیام شمالی، سرافرازان، چمن و کریمی در شرایط ناسالم قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه سرافرازان با شاخص ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت همه آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.