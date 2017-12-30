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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۴

تداوم آلودگی هوا در مشهد؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص ۱۰۰ در شرایط ناسالم  برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های آوینی، خاقانی، خیام شمالی، سرافرازان، چمن و کریمی در شرایط ناسالم قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه سرافرازان  با شاخص ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت همه آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.

کد مطلب 4186151

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