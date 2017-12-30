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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۱

برترین های مسابقات انتخابی تیم ملی تیروکمان مشخص شدند

برترین های مسابقات انتخابی تیم ملی تیروکمان مشخص شدند

با برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی تیر و کمان، تمیر کاظم پور و پریسا براتچی به عنوان برترین های بخش مردان و بانوان معرفی شدند.

به گزاش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی باکمان همزمان با مرحله ششم رنکینگ کشور همزمان در بخش ریکرو و کامپوند مردان و بانوان به میزبانی اهواز برگزار شد. 

۱۵۷ کماندار از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، تهران، بوشهر، چارمحال وبختیاری، فارس، لرستان، خوزستان، مازندران، یزد، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، قم، سیستان وبلوچستان و جزیره کیش در چارچوب این رقابت ها با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر بدین شرح معرفی شدند:

ریکرو بانوان
۱- مهسا بدخشان از تهران
۲- شیوا شجاعی مهر از آذربایجان شرقی
۳- نیلوفر علیپور از البرز

ریکرو آقایان
۱ - صادق اشرفی از آذربایجان شرقی
۲- غلامرضا رحیمی از خوزستان
۳- بهرام تیمور زاده از آذربایجان غربی

کامپوند بانوان
۱- پریسا براتچی از زنجان
۲- اکرم شعبانی از تهران
۳- راحله فارسی از البرز

کامپوند آقایان
۱- امیر کاظم پور از یزد
۲- مصطفی زراسوند از اصفهان
۳- نیما محبوبی از مازندران

کد مطلب 4186155
زینب حاجی حسینی

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