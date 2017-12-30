به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان اظهار کرد: باید مشخص شود که چرا باشگاه‌های فوتبال کشور با وجود گردش مالی کلان و حجم انبوهی هوادار سودآور نیستند، در حالی که باشگاه‌های اروپایی به خوبی درآمدزایی دارند.

وی درباره بدهی مالیاتی باشگاه‌های فوتبال توضیح داد: اگرچه تلاش باشگاه‌ها برای فرار مالیاتی و نپرداختن وجوه احصا شده، محرومیت از مسابقات و پرونده‌دار شدن ایران در فیفا را به دنبال دارد اما ابتدا باید بررسی کرد که چرا با وجود جابجایی حجم وسیعی از پول در این باشگاه‌ها، اما آنها همچنان سودآور نیستند در حالی که باشگاه‌های اروپایی به خوبی توانسته‌اند به درآمدزایی برسند؛ بنابراین باید در قدم نخست تکلیف گردش مالی کلان اما بدون سودآوری باشگاه‌ها مشخص شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسئولان ورزشی باید به این سوال که چرا باشگاه‌های دیگر جهان در وضعیت مالی خوبی به سر می‌برند اما باشگاه‌های ایران با وجود داشتن طرفداران بی‌شمار، دائما با مشکلات مالی روبرو هستند نیز پاسخ دهند.