به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان آفریدون ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل نیروی انتظامی استان زنجان از نصب ۶۲ دستگاه دوربین نظارتی مداربسته هوشمند در زنجان در راستای ثبت تخلفات خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۸ دستگاه در شهر زنجان نصب است.

وی بر توسعه دوربین‌های نظارتی مداربسته هوشمند در شهر زنجان تأکید کرد و گفت: شهرداری باید برای تحقق این امر مهم تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهد، توسعه این دوربین‌ها در زنجان ضروری است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: این دوربین‌ها توسط خود نیروی انتظامی نصب‌شده و تأثیر گذاری خوبی در زمینهٔ رعایت فرهنگ راهنمایی و رانندگی داشته و شهرداری در این زمینه باید همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشد.

آفریدون ابراز کرد: با نصب دوربین‌های مداربسته تخلفات رانندگی در استان بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: با تخصیص اعتبار، نیروی انتظامی تعداد دوربین‌های هوشمند را افزایش خواهد داد چراکه توجه به این مهم باعث ساماندهی نیروی انسانی شده و وضعیت ترافیک هم بهتر شده و به‌تبع تخلفات هم کاهش داشته است.