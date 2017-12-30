به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هفته‌ای نسبتا پر گل بود و همه بازی ها به جز یک بازی برنده - بازنده داشت و تنها در یک بازی دو تیم از پس هم بر نیامدند تا آن دیدار با نتیجه مساوی به اتمام برسد. همان یک بازی مساوی که بین تیم‌های پارس جنوبی و پیکان بود با گل همراه شد تا از معدود هفته‌هایی را تجربه کرده باشیم که هیچ بازی بدون گل به پایان نرسیده باشد.

* ۳ تیم برنده خارج از خانه

هفت بازی از هشت بازی در هفته هفدهم با برد و باخت به پایان رسید و در ۳ بازی از این بازی‌ها تیم‌های میهمان برنده بودند و ۴ بار هم تیم‌های میزبان موفق به شکست دادن میهمانان خود شدند. استقلال تهران، ذوب آهن و فولاد سه تیمی بودند که به ترتیب موفق شدند استقلال خوزستان، گسترش فولاد تبریز و نفت تهران را در خانه حریفان شکست داده و تیم‌های برنده خارج از خانه باشند.

پرسپولیس، صنعت نفت، سیاه جامگان و سپاهان تیم‌هایی بودند که در خانه خود موفق شدند به ترتیب تراکتورسازی، سایپا، سپیدرود و پدیده را مغلوب نمایند.

* استقلال و سپاهان بهترین نتیجه را گرفتند

سپاهان در هفته هفدهم موفق شد میهمان خود پدیده را با نتجیه ۴ بر صفر شکست دهد تا پرگل ترین پیروزی این هفته به نام این تیم ثبت شود. اما آبی پوشان تهران که این روزها خیلی خوب بازی می‌کنند و خیلی خوب نتیجه می‌گیرند موفق شدند در اهواز میزبان خود استقلال خوزستان را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کنند.

از این جهت می‌توان استقلال را هم در کنار سپاهان بعنوان تیم‌هایی که بهترین نتایج را در این هفته گرفتند قرار داد که این تیم گرچه یک گل کمتر از سپاهان در این هفته به ثمر رسانده است، اما بر خلاف سپاهان آنها خارج از خانه این نتجیه را به دست آورده‌اند. ضمن این که یکی از ۴ گل سپاهان از روی نقطه پنالتی بود اما استقلال همه گل های خود را در جریان بازی به ثمر رسانده بود.

* زودترین و دیر ترین گل

در هفته‌ای که گذشت وریا غفوری مدافع کناری تیم استقلال زود هنگام ترین گل هفته را به ثمر رساند. این بازیک در دقیقه ۷ دیدار مقابل استقلال خوزستان موفق به گلزنی شد تا زودهنگام ترین گل هفته به نام مدافع ملی پوش استقلال ثبت شود.

در نقطه مقابل دیرهنگام ترین گل این هفته هم توسط محمدرضا عباسی بازیکن تیم ذوب آهن در دقیقه ۹۳ دیدار مقابل گسترش فولاد به تیم میزبان زد. گل عباسی در شرایطی به ثمر رسید که بازی دو تیم تا آن دقیقه صفر-صفر مساوی بود و این گل منجر به پیروزی شیرین تیم ذوب آهن در دقایق تلف شده بازی شد.

* گل به خودی هفته

در هفته هفدهم تنها یک گل به خودی داشتیم و این اتفاق در دیدار بین تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان افتاد. سلمان بحرانی در دقیقه ۴۷ در مسیر شوت علی قربانی قرار گرفت تا توپ بعد از برخورد به او تغییر مسیر داده و به اشتباه وارد دروازه خودی شود تا تنها گل به خودی هفته به نام این بازیکن ثبت شود.

* پنالتی‌های از دست رفته

در هفته هفدهم داوران کلا ۳ بار به نشانه ضربه پنالتی در سوت خود دمیدند و جالب این که ۲ پنالتی از این ۳ پنالتی از دست رفت و تنها تیم سپاهان و ساسان انصاری بودند که از پنالتی گل ساختند. مهدی شیری و حامد شیری بازیکنان پیکان و سایپا مقابل پارس جنوبی و صنعت نفت دو ضربه پنالتی را از دست دادند.

* تنها یک کارت قرمز

در هفته هفدهم داوران تنها یک بازیکن را از زمین اخراج کردند. مایکل اومانیا مدافع کاستاریکایی تیم پارس جنوبی تنها بازیکنی بود که در این هفته با کارت قرمز داوران مواجه شد و تنها بازیکن اخراجی هفته هفدهم بود.

دیدار دو تیم پیکان و پارس جنوبی تنها بازی بود که در این هفته با نتیجه مساوی به پایان رسید.

* ۱۸ کارت زرد

در ۸ بازی هفته هجدهم ۱۸ بازیکن با کارت زرد داوران مواجه شدن تا هفته‌ای به نسبت پر اخطار را سپری کرده باشیم. در این میان استقلال و پیکان هر کدام با دریافت ۳ کارت زرد پر اخطار ترین تیم بودند و پارس جنوبی هم با دو کارت زرد و یک کارت قرمز بد اخلاق ترین تیم در هفته هفدهم بود.

سپاهان، پرسپولیس و گسترش فولاد هم سه تیمی بودند که در این هفته هیچ اخطاری از داوران نگرفتند تا خوش اخلاق ترین تیم‌های هفته باشند.

* بیت سعید و شاکری بهترین گلزنان هفته

در هفته هفدهم دو بازیکن موفق شدند بیشتر از یک گل برای تیم شان به ثمر برسانند تا آقای گل‌های هفته باشند. در هفته‌ای که سیاه جامگان یک پیروزی نوبرانه را تجربه کرد، یونس شاکری زننده هر دو گل تیمش برابر سپیدرود رشت بود و همچنین در روزی که فولاد یک پیروزی با ارزش مقابل نفت تهران به دست آورد تا به رده دوم جدول برسد حسن بیت سعید زننده هر دو گل تیمش در این بازی بود تا این دو بازیکن بهترین گلزنان هفته هفدهم باشند.