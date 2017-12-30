آگاهی سیاسی و بصیرت نماد ملت ایران است/ ۹دی نمایش غیرت انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت ۹دی، ضمن گرامیداشت این حماسه افزود: ۹دی یادآور روزی است که مردم بدون توجه به اراجیف ایادی آمریکا و اسرائیل به میدان آمدند تا یک‌بار دیگر در کنار پشتیبانی از ولایت‌فقیه، به دنیا نشان دهند که نظام مقدس جمهوری اسلامی به پشتیبانی همین مردم متدین و خداجو، پرصلابت و بااقتدار ایستادگی می‌کند.

وی ۹دی را یادآور روزی دانست که ملت ایران خروش بی‌همتای خود را نثار دشمنانی کردند که می‌اندیشیدند به بهانه‌های واهی می‌توانند ضربه‌ای مهلک به پیکره نظام وارد سازند و تصریح کرد: اما این‌گونه نبود و مردم ما با حضور درخشانشان برگی زرین در تاریخ افتخارات نظام آفریدند که تا ابد ماندگار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: حماسه نهم دی‌ماه باعث شد تا فریاد خشم ملت بر سر دشمنان زیاده‌خواه و عافیت‌طلب داخلی و خارجی به تمام جهان مخابره شود و دنیا بداند ملت هوشیار ایران اسلامی با رمز بصیرت و پشتیبانی از ولی‌فقیه زمان خود، همواره ایستادگی می‌کند و دشمنان دین و ملت باید آرزوی نابودی این نظام مقدس را به گور ببرند.

شکری با تأکید بر اینکه ۹دی‌ماه را باید به تمام حماسه‌آفرین‌های استان سمنان از شاهرودی‌هایی که در آن روز کفن‌پوش خود را به نماز جمعه تهران رساندند تا سمنانی‌های همیشه درصحنه، دامغانی‌های شهیدپرور و میامی همیشه قهرمان و گرمسار و آردان عالم پرور و سرخه مهد دین و مهدی‌شهر عالم خیز تبریک گفت، افزود: اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درگرو ولایت‌فقیه و تبعیت مردم از ایشان است و باید با حرکت در این مسیر و حفظ وحدت جامعه را در برابر دسیسه دشمنان ایمن کرد.