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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۲

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز:

نرخ بیکاری شهری در البرز به ١٤.٤ رسید/نرخ مشارکت اقتصادی ٣٦.٧درصد

نرخ بیکاری شهری در البرز به ١٤.٤ رسید/نرخ مشارکت اقتصادی ٣٦.٧درصد

کرج - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه نرخ بیکاری شهری در استان به ١٤.٤ رسیده است، نرخ مشارکت اقتصادی ٣٦.٧ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی در نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه اهتمام ویژه ای در راستای رفع موانع ایجاد اشتغال در استان وجود دارد، اظهار کرد: در این راستا عملکرد دستگاه های اجرایی استان نیز قابل قبول بوده است.

وی نرخ مشارکت اقتصادی در استان البرز را ۳۶.۷ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۱ درصد برآورد شده از طرفی نرخ بیکاری در البرز ۱۳.۸درصد و این رقم در کشور ۱۱.۷ رصد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز گفت: نرخ بیکاری نقاط شهری در استان ۱۴.۴ درصد و در کشور ۱۳.۳درصد گزارش شده همچنین میزان نرخ بیکاری در نقاط روستایی استان ۷.۵ درصد و در ‌کشور ۷.۴درصد بوده است.

خلیلی با بیان اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی استان به ترتیب ۵۴.۸درصد، ۴۲.۷درصد و ۲.۶درصد و این مهم به ترتیب در کشور ۴۹.۵درصد، ۳۱.۴ درصد و ۱۹.۱ درصد است، افزود: نرخ اشتغال ناقص در البرز ۳.۸ درصد و این آمار در سطح کشور ۸.۱ درصد است.

وی با اشاره به اینکه طی سال جاری۲۷ هزار۹۲۷ نفر در کاریابی های استان البرز ثبت نام کرده اند، خاطرنشان کرد: تا کنون ۱۸ هزار و ۱۸۰ نفر در استان البرز در سامانه رصد ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 4186166

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