گوشی مخصوص بچه ها به شکل یک مچ بند از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این مچ بند که «مای فرست فون» نام دارد ۱۵۹ دلار قیمت گذاری شده و در واقع یک گوشی هوشمند فشرده نسل سوم محسوب می شود.

بچه ها می توانند از این مچ بند برای دریافت و ارسال پیام های صوتی و ویدئویی استفاده کنند. دستگاه یادشده هم با گوشی های اندرویدی و هم با آیفون سازگار است. همچنین از آن می توان برای تبادل پیام های متنی استفاده کرد.

با توجه به اینکه این مچ بند از صفحه کلید برخوردار نیست، پاسخ دادن به پیام ها از طریق آن با ارسال پیام های صوتی یا شکلک های مختلف صورت می گیرد.

تنها افراد مورد تایید می توانند از طریق این گوشی با بچه ها تماس بگیرند و تبادل تمامی داده ها به صورت رمزگذاری شده صورت می گیرد.

والدین برای ردگیری بچه های شان از طریق این مچ بند می توانند از جی پی اس ان و همین طور سیگنال های وای – فای استفاده کنند و در صورت خروج بچه ها از محدوده جغرافیایی از قبل مشخص شده پیام هشداری برای والدین ارسال می شود.

بچه ها با استفاده از این گوشی و تنها با فشردن یک دکمه می توانند پیام هشدار ارسال کنند. والدین هم می توانند برای شنیدن صدای محیط اطراف بچه ها میکروفون این مچ بند را هر زمان که دوست داشتند فعال کنند.

ساکت کردن گوشی برای حفظ آرامش در کلاس، تهیه عکس هایی با دقت ۱.۳ مگاپیکسل و ۶۰ ساعت شارژ باتری از جمله دیگر ویژگی های این مچ بند است که اواخر زمستان روانه بازار می شود.