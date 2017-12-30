اعتبار «معشوره» تخصیص یابد/ وزارت نیرو باید همت بیشتری کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبادالله عبداللهی در بازدید از پروژه‌های در حال اجرای شهرستان دلفان با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه‌های بزرگ عمرانی از قبیل آزادراه خرم‌آباد - اراک، ساخت سدهای مختلف، خط راه‌آهن، احداث بیمارستان و ... در لرستان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حال اجرا است اظهار داشت: وضعیت آزادراه با توجه به تلاش شبانه‌روزی مجموعه قرارگاه وضعیت مناسبی بوده به‌طوری‌که این طرح را روسازی کرده‌ایم و به‌طور حتم در سال آینده زیر بار ترافیک می‌رود و مشکلات جاده‌ای در این محور حل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با تأمین اعتبار موردنیاز توسط دولت بتوانیم این طرح را به ثمر برسانیم افزود: به‌تناسب بودجه‌ای که دولت در اختیار ما قرار می‌دهد بیشتر از آن توان و تلاش خود را در اجرای پروژه‌های عمرانی که مجری آن هستیم به کار می‌بریم و پیش می‌بریم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اینکه دیگر طرح‌های عمرانی در دست‌ساخت استان نیز با توجه به وضعیت بودجه‌ای در حال اجر هستند اظهار داشت: در صورت تأمین و تخصیص اعتبار موردنیاز و توان قرارگاه ساخت این پروژه‌ها ادامه دارد.

سردار عبدالهی با اشاره به سد معشوره نیز بیان داشت: از مشکلاتی که در ادامه ساخت سد معشوره دلفان به وجود آمد بحث تخصیص آب و مشکلاتی که از طریق وزارت نیرو مطرح شد، بود.

سردار عبدالهی گفت: پیشنهاد وزارت نیرو این بود که مقدار مخزن سد کاهش پیدا کند و تعدیل شود یا ارتفاع سد کم شود تا مقدار حجم آب ذخیره آن کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش ارتفاع و حجم سد بیش از چهار سال است که قرارگاه در اجرای سد فعالیت دارد و تونل انحراف دسترسی این سد تمام‌شده است و آماده اجرای بخش انحراف آب و اجرای بدنه این سد هستیم که متأسفانه تاکنون بودجه‌ای برای ساخت آن در نظر گرفته نشده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اینکه برای ادامه ساخت سد معشوره دلفان می‌بایست خود وزارت نیرو همت کند و اعتباری به همان میزان که موردنظرشان است برای ساخت آن تأمین کند اظهار داشت: با توجه به اینکه سد معشوره یکی از طرح‌های ملی است و مدیریت آن با وزارت نیرو و آب نیرو است و قرارگاه مجری ساخت آن است باید در سطح وزارت خانه نیز اقدامات لازم انجام شود.

سردار عبدالهی گفت: بااین‌وجود قرارگاه نیز در جلسات متعددی که با وزارت نیرو داشته است مرتب پیگیر این پروژه بوده و جزء خواسته‌ها اصلی ما اجرای این سد بوده است.