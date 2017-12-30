باند جعل اسکناس و اسناد دولتی در کرمان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، علی شفیعی از دستگیری اعضای یک باند جاعل حرفه ای در کرمان خبر داد و گفت: افزود: ارزش ریالی اسناد جعل شده میلیارد ها ریال برآورد شده است.

ی اظهار داشت: اعضای این باند علاوه بر جعل اسناد دولتی (سند تک برگ مالکیت ملک، وکالت نامه دفاتر اسناد رسمی) جعل اسکناس و چک پول، اقدام به جعل کارت پایان خدمت، جواز کسب، گواهی پزشکی، مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف از جمله کارشناسی ارشد، کارشناسی و دیپلم و جعل انواع مهرهای دفاتر اسناد رسمی و ده ها موارد دیگر می کرده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کرمان اعلام کرد: پس از اعلام گزارش حفاظت اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک و طی یکسری اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام شده از سوی تیم تحقیق و عملیات حفاظت اطلاعات دادگستری کرمان مشخص شد فردی به هویت (م. ک) با همدستی سه نفر دیگر اقدام به جعل و کلاهبرداری گسترده در سطح استان کرمان می کرده است.

شفیعی اعلام کرد: پس از جمع آوری مدارک و مستندات و اخذ مجوز قضائی محل اختفای اعضای این باند شناسایی و مورد ضربه ماموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه جاعلان از تجهیزات فنی و پیشرفته الکترونیکی برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده می کردند، بیان داشت: اعضای این باند از نرم افزارهای پیشرفته و به روز دنیا برای جعل استفاده می کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر متهمان ردیف اول و دوم با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند، گفت: تحقیقات تکمیلی در این رابطه در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ادامه دارد و دستورات قضائی لازم برای دستگیری سایر عوامل مرتبط با این باند صادر شده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کرمان بر هوشیاری و دقت نظر بیشتر شهروندان در انجام معاملات خود تاکید کرد و گفت: شهروندان باید در معامله املاک از اصالت اسناد ارائه شده توسط مالک اطمینان حاصل و در تنظیم سند ملک، خودرو و مسکن با کارشناسان امر مشورت کنند وبا رعایت توصیه ها و هشدارهای پیشگیرانه در دام افراد سودجو و کلاهبردار قرار نگیرند.