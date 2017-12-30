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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۵

مربی فرانسوی جودو وارد تهران شد

مربی فرانسوی جودو وارد تهران شد

مسئولان فدراسیون جودو از یک مربی فرانسوی برای حضور در تهران و مذاکره جهت عقد قرارداد دعوت بعمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، با هماهنگی صورت گرفته از سوی مسئولین فدراسیون نیکولاس بودو از مربیان مطرح جودو جهان جهت انجام پاره ای مذاکرات و آشنایی طرفین بامداد امروز شنبه ۹دی ماه به ایران آمد.

بر اساس این گزارش این مربی فرانسوی یک هفته در کشورمان مهمان هستند و در تمرینات تیم ملی حضور خواهند داشت و در صورت توافق طرفین در خصوص ادامه و نحوه فعالیت ایشان در ایران تصمیم گیری خواهد شد.

پیش از این مربیانی از آذربایجان و اکراین هم به تهران سفر کرده بودند که با مسئولان فدراسیون به توافق نرسیدند. 

کد مطلب 4186178

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