مربی فرانسوی جودو وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، با هماهنگی صورت گرفته از سوی مسئولین فدراسیون نیکولاس بودو از مربیان مطرح جودو جهان جهت انجام پاره ای مذاکرات و آشنایی طرفین بامداد امروز شنبه ۹دی ماه به ایران آمد.

بر اساس این گزارش این مربی فرانسوی یک هفته در کشورمان مهمان هستند و در تمرینات تیم ملی حضور خواهند داشت و در صورت توافق طرفین در خصوص ادامه و نحوه فعالیت ایشان در ایران تصمیم گیری خواهد شد.

پیش از این مربیانی از آذربایجان و اکراین هم به تهران سفر کرده بودند که با مسئولان فدراسیون به توافق نرسیدند.