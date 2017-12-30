نرخ مهاجرت در شهرستان ساوجبلاغ ٤ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، ابولقاسم پالیزگیر در نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ جمعیت فعال در شهرستان ساوجبلاغ ۸۷ هزار و ۱۳ نفر است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان ساجبلاغ ۹.۹ درصد است که خوشبختانه در این زمینه نسبت به استان وضعیت مطلوبی داریم، گفت: از سهم استان برای ایجاد اشتغال به تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان ساوجبلاغ تا کنون بستر اشتغال برای حدود ۳ هزار و ۲۸۴ نفر ایجاد شده است.

شناسایی ١١٥٢ تبعه خارجی غیرمجاز در ساوجبلاغ

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه طی سال جاری تا کنون ۲ هزار و ۸۳۴ نفر در کاریابی های شهرستان ثبت نام کرده اند، گفت: شهرستان ساوجبلاغ نیز مانند استان، شهری مهاجرپذیر است به گونه ای که نرخ مهاجرت در این شهرستان حدود ۴ درصد برآورد شده است.

پالیزگیر با اشاره به اجرایی شدن طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در این شهرستان، اظهار کرد: درصدد ایجاد قطب اقتصادی در شهرستان ساوجبلاغ با توسعه و فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال و غیر فعال هستیم.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۵ روستای بدون بیکار در شهرستان ساوجبلاغ وجود دارد، گفت: در شهرستان ساوجبلاغ حدود هزار و ۱۵۲ نفر از اتباع غیر مجاز شناسایی شده است.