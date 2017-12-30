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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۴

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ:

نرخ مهاجرت در شهرستان ساوجبلاغ ٤ درصد است

نرخ مهاجرت در شهرستان ساوجبلاغ ٤ درصد است

کرج - فرماندار شهرستان ساوجبلاغ نرخ مهاجرت به این شهرستان را چهار درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابولقاسم پالیزگیر در نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ جمعیت فعال در شهرستان ساوجبلاغ ۸۷ هزار و ۱۳ نفر است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان ساجبلاغ ۹.۹ درصد است که خوشبختانه در این زمینه نسبت به استان وضعیت مطلوبی داریم، گفت: از سهم استان برای ایجاد اشتغال به تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان ساوجبلاغ تا کنون بستر اشتغال برای حدود ۳ هزار و ۲۸۴ نفر ایجاد شده است.

شناسایی ١١٥٢ تبعه خارجی غیرمجاز در ساوجبلاغ

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه طی سال جاری تا کنون ۲ هزار و ۸۳۴ نفر در کاریابی های شهرستان ثبت نام کرده اند، گفت: شهرستان ساوجبلاغ نیز مانند استان، شهری مهاجرپذیر است به گونه ای که نرخ مهاجرت در این شهرستان حدود ۴ درصد برآورد شده است.

پالیزگیر با اشاره به اجرایی شدن طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در این شهرستان، اظهار کرد: درصدد ایجاد قطب اقتصادی در شهرستان ساوجبلاغ با توسعه و فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال و غیر فعال هستیم.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۵ روستای بدون بیکار در شهرستان ساوجبلاغ وجود دارد، گفت: در شهرستان ساوجبلاغ حدود هزار و ۱۵۲ نفر از اتباع غیر مجاز شناسایی شده است.

کد مطلب 4186183

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