برقراری ۲۰۰ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۱۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۰۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۰۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق ضایعات در روستای آبشینه و حریق مراتع و پوشش گیاهی در میدان شاهد بوده است.

بیاناتی افزود: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در خیابان مهدیه، عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در جاده پیست اسکی و رهاسازی اندام بدن از داخل زیورآلات و اشیاء زینتی در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: تعداد ۲ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.