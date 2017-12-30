به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «نوبانگ مهر» به سرپرستی محسن حسینی و خوانندگی عبدالحسین مختاباد، چهارشنبه ۲۰ دی‌ ماه در نخستین روز از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه می‌رود. در این کنسرت قطعاتی از آلبوم‌های عبدالحسین مختاباد به نام‌های «تمنای وصال»، «سایه‌ دوست» و «سیاه مشق» به همراه قطعاتی از ساخته‌های محسن حسینی اجرا می شود.

قطعات «سرگشته» (فولکلور) با شعری از اسحاق انور، «چشم به راه» از ساخته‌های حسین یوسف زمانی و با شعری از قدمعلی سرامی، قطعه فولکلور «پیمانه خالی»، آهنگ بی‌کلام «زلف پریشان»، «مجنون بی لیلا» از ساخته‌های ایرج امیرنظامی با شعری از اسحاق انور، «بی وفا» با آهنگسازی و شعری از جهانبخش پازوکی، «زمزمه عشق» از ساخته‌های محسن حسینی با شعری از قربان ولیئی و «تمنای وصال» از ساخته‌های عبدالحسین مختاباد با شعری از شیخ بهایی به همراه ساز و آواز آثاری هستند که در این کنسرت طی ۲ بخش اجرا می شوند.

محسن حسینی درباره نحوه همکاری اش با عبدالحسین مختاباد بیان کرد: شروع همکاری‌های هنری من با آقای مختاباد تقریبا از ۱۰ سال پیش در قالب گروه رودکی آغاز شد که در این مدت کنسرت‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور اجرا کرده و در جشنواره موسیقی فجر هم ۲ بار کنسرت دادیم. به هر صورت تمام اجراهای بنده از یک درجه از اهمیت برخوردارند که برای همه آن‌ها وقت و انرژی فراوان می‌گذارم ولی جشنواره موسیقی فجر بزرگ‌ترین رویداد سالانه موسیقی در ایران محسوب می‌شود و گروه‌های گوناگونی در ژانرها و بخش‌های مختلف جشنواره و در سالن‌های در نظر گرفته‌شده گرد هم جمع می‌شوند و به اجرای موسیقی می پردازند.

ناصر رحیمی نوازنده فلوت، داود منادی نوازنده ویولن سل، مونیکا لُران، نگین حاتمی، پیمان شامی، نوید شعبانزاده، احسان شامی و فرزاد صیدی نوازندگان ویولن، دانیال اسدی راد و مهدی منادی نوازندگان ویولن آلتو، فاروق آزادیان نوازنده تار و سه تار، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، نگار اعزازی نوازنده دف و سازهای کوبه ای، مسعود جمشیدی نوازنده نی، میثم رفعتی فرد نوازنده تمبک و صبا مختاباد هم خوان اعضای گروه موسیقی «نوبانگ مهر» را به سرپرستی محسن حسینی نوازنده سنتور تشکیل می‌دهند.

کنسرت گروه موسیقی «نوبانگ مهر» به خوانندگی عبدالحسین مختاباد و سرپرستی محسن حسینی، چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه سال جاری در نخستین روز از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت برگزار می شود.