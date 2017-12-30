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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۷

موسیقی فجر ۳۳ در آینه مهر

مختاباد با «نوبانگ مهر» در تالار وحدت می‌خواند

مختاباد با «نوبانگ مهر» در تالار وحدت می‌خواند

گروه موسیقی «نوبانگ مهر» به خوانندگی عبدالحسین مختاباد ۲۰ دی‌ ماه در نخستین روز از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «نوبانگ مهر» به سرپرستی محسن حسینی و خوانندگی عبدالحسین مختاباد، چهارشنبه ۲۰ دی‌ ماه در نخستین روز از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه می‌رود. در این کنسرت قطعاتی از آلبوم‌های عبدالحسین مختاباد به نام‌های «تمنای وصال»، «سایه‌ دوست» و «سیاه مشق» به همراه قطعاتی از ساخته‌های محسن حسینی اجرا می شود.

قطعات «سرگشته» (فولکلور) با شعری از اسحاق انور، «چشم به راه» از ساخته‌های حسین یوسف زمانی و با شعری از قدمعلی سرامی، قطعه فولکلور «پیمانه خالی»، آهنگ بی‌کلام «زلف پریشان»، «مجنون بی لیلا» از ساخته‌های ایرج امیرنظامی با شعری از اسحاق انور، «بی وفا» با آهنگسازی و شعری از جهانبخش پازوکی، «زمزمه عشق» از ساخته‌های محسن حسینی با شعری از قربان ولیئی و «تمنای وصال» از ساخته‌های عبدالحسین مختاباد با شعری از شیخ بهایی به همراه ساز و آواز آثاری هستند که در این کنسرت طی ۲ بخش اجرا می شوند.

محسن حسینی درباره نحوه همکاری اش با عبدالحسین مختاباد بیان کرد: شروع همکاری‌های هنری من با آقای مختاباد تقریبا از ۱۰ سال پیش در قالب گروه رودکی آغاز شد که در این مدت  کنسرت‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور اجرا کرده و در جشنواره موسیقی فجر هم ۲ بار کنسرت دادیم. به هر صورت تمام اجراهای بنده از یک درجه از اهمیت برخوردارند که برای همه آن‌ها وقت و انرژی فراوان می‌گذارم ولی جشنواره موسیقی فجر بزرگ‌ترین رویداد سالانه موسیقی در ایران محسوب می‌شود و گروه‌های گوناگونی در ژانرها و بخش‌های مختلف جشنواره و در سالن‌های در نظر گرفته‌شده گرد هم جمع می‌شوند و به اجرای موسیقی می پردازند.

ناصر رحیمی نوازنده فلوت، داود منادی نوازنده ویولن سل، مونیکا لُران، نگین حاتمی، پیمان شامی، نوید شعبانزاده، احسان شامی و فرزاد صیدی نوازندگان ویولن، دانیال اسدی راد و مهدی منادی نوازندگان ویولن آلتو، فاروق آزادیان نوازنده تار و سه تار، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، نگار اعزازی نوازنده دف و سازهای کوبه ای، مسعود جمشیدی نوازنده نی، میثم رفعتی فرد نوازنده تمبک و صبا مختاباد هم خوان اعضای گروه موسیقی «نوبانگ مهر» را به سرپرستی محسن حسینی نوازنده سنتور تشکیل می‌دهند.

کنسرت گروه موسیقی «نوبانگ مهر» به خوانندگی عبدالحسین مختاباد و سرپرستی محسن حسینی، چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه سال جاری در نخستین روز از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت برگزار می شود.

کد مطلب 4186194
علیرضا سعیدی

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