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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۷

در فرودگاه مهرآباد تهران؛

ATRهای هفتم و هشتم هما دقایقی پیش به زمین نشست

ATRهای هفتم و هشتم هما دقایقی پیش به زمین نشست

دقایقی پیش دو فروند هواپیمای ATR متعلق به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از تولوز فرانسه وارد کشور شد و در مهرآباد به زمین نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، دو فروند هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

این دو فروند هواپیما که با رجیستر EP-ITG و EP-ITH و به نام های تانگو هتل و تانگو گل از تولوز فرانسه- محل کارخانه هواپیما سازی ATR -شب گذشته به مقصد مهرآباد پرواز کرده اند، در میانه راه در فرودگاه آتن، سوخت‌گیری کرده و مجدداً به مقصد مهرآباد به پرواز درآمدند.

در این سفر که یکی از معاونان شرکت هما برای تحویل این دو فروند هواپیمای ATR به فرانسه رفته بود، برخلاف تحویل های گذشته، فرزانه شرف بافی مدیرعامل هما، این دو فروند را همراهی نکرد.

گفتی است هواپیمای ATR جزو هواپیماهای کوتاه برد و کم مصرف بوده که ظرفیت آن با ۷۰ مسافر برای سفرهای محلی و پروازهای رجیونال کاربرد دارد.

تاکنون ۶ فروند از ۲۰ فروند هواپیمای سفارشی هما به شرکت ATR وارد ناوگان این شرکت شده و با ورود این دو فروند تعداد ATRهای ایران ایر به ۸ فروند می رسد.

همچنین هواپیماهای برجامی با ورود این دو فروند به ۱۱ فروند می رسد که علاوه بر ATRها، سه فروند ایرباس نیز تاکنون وارد ناوگان هما شده است.

منبع تامین مالی همه این هواپیماها از محل مصوبه تخصیص ۳۲۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک صنعت و معدن بوده است.

کد مطلب 4186207

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