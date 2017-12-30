به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شد و مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.

وی امروز در سفر خود ضمن دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر از تعدادی از پروژه‌های شهرداری یزد بازدید خواهد کرد.

سپس با حضور در دانشگاه یزد، از مرکز نوآوری دانشگاه یزد بهره‌برداری و از شرکت‌های وابسته به تعاونی پیشگامان بازدید خواهد کرد.

یکی از برنامه های اصلی ستاری در سفر به استان یزد، شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی است که امروز در استانداری یزد برگزار خواهد شد.

بازدید از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد نیز از دیگر برنامه‌های معاون رئیس جمهور در سفر به استان یزد است.