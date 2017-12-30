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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

رویترز مدعی شد:

نفتکش‎های روسی تحریم‎های کره شمالی را دور می‎زنند

نفتکش‎های روسی تحریم‎های کره شمالی را دور می‎زنند

یک رسانه غربی مدعی است نفتکش‎های روسی در چند ماه گذشته حداقل ۳ بار محموله‏ هایی را به کشتی‎های کره شمالی تحویل داده‎‏اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از منابع اروپایی مدعی شد که در ماههای اخیر، کشتی‌های نفتکش‌ روسیه حداقل ۳ بار اقدام به تحویل سوخت به کره شمالی کرده‌اند.

این اقدام در ماه‌های اکتبر و نوامبر انجام شده است حال‌آنکه رویترز پیشتر در گزارشی از تغییر مسیر مشکوک کشتی‌های کره شمالی خبر داده بود.

البته هیچ مدرکی مبنی بر آگاهی دولت مسکو از این اقدام وجود ندارد.

وزارت خارجه و اداره گمرک روسیه نیز هنوز اظهارنظری درباره ادعای مطرح شده از سوی رویترز، ارائه نداده‌اند.

ادعاهای جدید در حالی مطرح می‌شود که پیشتر یکی از رسانه‌های کره جنوبی از تلاش غیرقانونی چین برای همکاری با نفتکش‌های کره شمالی خبر داده بود.

این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از روابط تجاری چین با کره شمالی به‌ویژه در بخش نفت، مدعی شد موضع پکن در خصوص پیونگیانگ بر سیاستهای تجاری واشنگتن تاثیر می گذارد.

گفتنی است چین و روسیه از متحدین سیاسی- اقتصادی کره شمالی محسوب می‌شوند و واشنگتن، آنها را برای مهار برنامه هسته‌ای- موشکی پیونگ‌یانگ، تحت فشار می‌گذارد.

کد مطلب 4186213
مریم خرمایی

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