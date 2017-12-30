تیم کاراته انرژی پویا قم در رده سوم جدول نیم فصل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر کاراته کشور در رده سنی امید برگزار میشود که استان قم امسال با ۲ تیم در این رقابتها حاضر است که هر ۲ تیم متشکل از کاراته کاهای جوانی هستند که از حضور در لیگ برتر کاراته امید به دنبال کسب تجربه هستند.
تیم کاراته انرژی پویا قم در پایان نیم فصل نخست این رقابتها موفق شد به مقام سوم این دوره از رقابتها دست پیدا کند تا با روحیهای بیشتر در نیم فصل دوم به دنبال تصاحب جایگاه تیمهای قدرتمند لیگ امید شامل عقاب مقاومت و پاس باشد.
در دور پایانی نیم فصل این مسابقات تیم انرژی پویا قم ۳ مسابقه برگزار کرد که در ۲ مسابقه پیروز شد و یک بازی را نیز واگذار کرد تا پیش بینی محمود پایدار مربی تیم کاراته انرژی پویا در مورد مسابقات این هفته که یکی از ۳ مسابقه را دارای چالش فراوانی عنوان کرده بود به حقیقت بپیوندد.
انرژی پویا این هفته در دیدار برابر تیمهای چای رفاه گیلان و باشگاه گرین با نتیجه مشابه ۱۸ بر ۳ پیروز شد و کار سختی در برابر این تیمها نداشت اما در مسابقه برابر پاس، توان عرض اندام در برابر این تیم قدرتمند را پیدا نکرد و ۱۸ بر ۳ بازنده شد.
دیگر تیم کاراته قم، تیم شیتوریو کنشی کان قم در مسابقه برابر باشگاه گرین ۱۸ بر ۳ به پیروزی رسید اما سپس برابر تیم عقاب مقاومت شوبوکان ۱۸ بر ۳ شکست خورد و سرانجام با شکست ۱۵ بر ۶ برابر پاس به کار خود در نیم فصل پایان داد.
در پایان نیم فصل تیم انرژی پویا قم با ۹ امتیاز تیمی و ۶۸ امتیاز انفرادی در مکان سوم قرار گرفت. شیتوریو کنشی کان قم با ۶ امتیاز تیمی و ۴۹ امتیاز انفرادی، در رده چهارم ایستاد در حالی که تیمهای عقاب مقاومت شوبوکان و پاس در ردههای اول و دوم قرار گرفتهاند.
این در حالی است که محمود پایدار سرمربی تیم کاراته انرژی پویا قم در گفتگو با مهر، هدف از حضور این تیم در لیگ برتر کاراته امید را مهیا شدن کاراته کاهای جوان قم برای رقابت در مسابقات انتخابی تیم ملی و تجربه اندوزی آنها عنوان کرده است.
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