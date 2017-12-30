گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز تولد محمدرضا لطفی در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم هفتاد و یکمین سالروز تولد استاد محمدرضا لطفی نوازنده و آهنگساز پیشگام موسیقی ایرانی روز جمعه ۱۵ دی ماه با مشارکت مکتب خانه میرزا عبدالله در بنیاد آفرینش های نیاوران تهران برگزار می شود.

اجرای چند برنامه موسیقایی توسط تعدادی از هنرمندان موسیقی و برپایی چند سخنرانی از جمله برنامه هایی است که در این مراسم برای مخاطبان ارایه خواهد شد.

محمد رضا لطفی ردیف دان، آهنگساز و پژوهشگر از برجسته ترین نوازندگان سازهای ایرانی در دوران معاصر و یکی از بنیانگذاران کانون فرهنگی و هنری «چاووش»، سرپرست گروه «شیدا» و موسس مکتب‌خانه «میرزا عبدالله» بود.

هفتاد و یکمین سال روز تولد محمدرضا لطفی ساعت ۱۹ روز جمعه ۱۵ دی ماه در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.