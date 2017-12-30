۹ دی تصویری از اقتدار ملت ایران است/حماسه ای برخاسته از بصیرت

مهربان حاجی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه تاریخی ۹ دی بیان کرد: قیام تاریخی و ماندگار نهم دی ۱۳۸۸ به تعبیر مقام معظم رهبری، یکی از قله های فراموش نشدنی، حرکتی برخاسته از بصیرت و شناخت موقعیت در لحظه های مورد نیاز بود.

وی بیان این: این حماسه حامل این پیام بود که دست قدرت الهی و ایمان و تعهد مردم بصیر و انقلابی ایران همیشه مانع از ایجاد نفوذ و فتنه و براندازی اسلامی می شود.

حاجی پور با بیان اینکه بزرگداشت نهم دی ماه متعلق به گروه و جناح خاصی نیست، افزود: همانگونه که خلق حماسه نهم دی ماه متعلق به گروه و جریان حزب خاصی نیست.

وی ادامه داد: برخی از معاندان و باقی مانده های جریان فتنه می خواهند فتنه ۸۸ را در حد اختلاف و یا درگیری شخصی و جناحی تنزل داده که این خود نیز فتنه ای بزرگ و خیانتی بزرگ تر است.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: نهم دی ماه مقابله با جریان حق با جریان باطل و نفاق بوده و خداوند قلب ها را هدایت کرد تا برای حفظ انقلاب و جمهوری اسلامی به میدان بیایند.

وی بیان کرد: مردم در این روز بزرگ به میدان آمده و تصویری واقعی از اقتدار بالا و قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی صحنه ای از سد نفوذناپذیر ملت ایران مقابل دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

حاجی پور ادامه داد: در نهم دی ماه، دست قدرت خداوند در دفاع کامل از نظام و حریم ولایت بیرون آمده و انقلاب اسلامی را در مسیر خودش مستحکم تر از قبل قرار داد.