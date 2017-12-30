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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند:

کیفیت آب شرب بیرجند ارتقاء یابد

کیفیت آب شرب بیرجند ارتقاء یابد

بیرجند- معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: آب شرب بیرجند از نظر بهداشتی مشکلی ندارد اما کیفیت آب باید ارتقاء یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خانزاد صبح شنبه درحاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان حوزه شهری از تجهیزات تاسیسات آب شهری بیرجند افزود: دراین بازدید، نمونه برداری از آب شرب شهر بیرجند انجام شده که میزان کلر موجود درآن تفاوت داشت و برای آن باید چاره اندیشی شود.

وی تاکید کرد: با این حال آب شرب شهر بیرجند مطابق با استاندارد کشوری بوده و ارتقاء کیفیت آن از جمله در خواست های شهروندان است.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: ارتقاء کیفیت آب شرب بیرجند همواره دغدغه مدیران شهری بیرجند بوده و بازدید سرزده با هدف کیفیت سنجی آب شرب در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش وسهم شهروندان در حفاظت از آب های سطحی خاطرنشان کرد: همه شهروندان ساکن در مناطق شهری بیرجند باید همچنان معابر و آبراه ها را پاکیزه نگه داشته و مراقب زباله و پسماندها باشند.

خانزاد تاکید کرد: در حوزه فعالیت شهرداری نیز اطمینان داریم که شیرابه وارد مزارع نمی شود.

وی افزود: برای توسعه زیرساخت های آب و فاضلاب در بیرجند، شهرداری آماده همکاری با مجموعه آب و فاضلاب شهری است.

در این بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری بیرجند از مراحل کلرزنی و توزیع آب شرب شهری بازدید کردند.

کد مطلب 4186224

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