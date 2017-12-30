به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح شنبه در بازدید از دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار داشت: با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده به مسکن و نیز ناکارآمدی سیستمهای سنتی در تولید انبوه مسکن، نگاه ویژه به روشهای نوین تولید مسکن ضروری است.
وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت شهری و نیاز به تولید مسکن و فقدان مقاومت و فرسودگی ساختمانهای قدیمی میطلبد که مدیران دستگاههای اجرایی متولی، پیمانکاران، انبوه سازان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به سمت صنعتیسازی ساختمان با روشهای نوین صنعت ساختمان گامهای جدی بردارند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: خوشبختانه در زمینه فناوریهای نوین صنعت ساختمان به ویژه در زمینه خانههای هوشمند اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: این اقدامات باعث شده در مصرف انرژی به مقدار قابل ملاحظهای صرفهجویی شود و اقدامات بسیار خوبی در استان توسط شرکتهای بومی صورت گرفته است که انتظار داریم زمینه حمایت آنها بیش از بیش فراهم شود.
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