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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

رئیس شورای شهر بوشهر:

روش‌های نوین ساختمان‌سازی در بوشهر اجرا شود

روش‌های نوین ساختمان‌سازی در بوشهر اجرا شود

بوشهر - رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: روش‌های نوین ساختمان‌سازی در بوشهر اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح شنبه در بازدید از دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار داشت: با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده به مسکن و نیز ناکارآمدی سیستم‌های سنتی در تولید انبوه مسکن، نگاه ویژه به روش‌های نوین تولید مسکن ضروری است.    

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت شهری و نیاز به تولید مسکن و فقدان مقاومت و فرسودگی ساختمان‌های قدیمی می‌طلبد که مدیران دستگاه‌های اجرایی  متولی، پیمانکاران، انبوه سازان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به سمت صنعتی‌سازی ساختمان با روش‌های نوین صنعت ساختمان گام‌های جدی بردارند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: خوشبختانه در زمینه فناوری‌های نوین صنعت ساختمان به ویژه در زمینه خانه‌های هوشمند اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: این اقدامات باعث شده در مصرف انرژی به مقدار قابل ملاحظه‌ای صرفه‌جویی شود و اقدامات بسیار خوبی در استان توسط شرکت‌های بومی صورت  گرفته است که انتظار داریم زمینه حمایت آنها بیش از بیش فراهم شود.

کد مطلب 4186227

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