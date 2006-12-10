آشتی مشتری، عطارد و مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، این سه سیاره دوشنبه به هم بسیار نزدیک می شوند اما امروز تنها یک درجه از هم فاصله می گیرند. چنین پدیده ای از سال 1925 تاکنون رخ نداده بود و به نظر می رسد تا سال 2053 نیز دیگر تکرار نشود.

بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، این سیارات صدها میلیون مایل از هم دورند اما نحوه چرخش آنها به دور خورشید به گونه ای است که گویی در آسمان شرق و جنوب شرقی با هم همسایه شده اند. این سیارات در اکثر نقاط دنیا از جمله در نیمکره غربی از جنوب تا بوینس آیرس و از شمال تا جونیوی آلاسکا قابل رویت هستند.

کارشناسان درخصوص نحوه نگاه کردن به این پدیده با هم اختلاف نظر دارند. به اعتقاد آنها مشاهده با دوربین های چشمی یا تلسکوپ بهترین روش ممکن است.

به گفته "میشل نیکهولز" مربی ارشد افلاک نمای "آدلر" شیکاگو، اگر افراد قصد استفاده از تلسکوپ را دارند توجه کنند که این سیارات به جایی که خورشید به سرعت طلوع می کند، نزدیکند از این رو چنانچه رویت خود را با تاخیر انجام دهند ممکن است به خورشید خیره شوند که این امر به بینایی آنها آسیب می رساند.

در جریان بروز این پدیده مشتری سفید، عطارد مایل به صورتی و مریخ شکلاتی رنگ به نظر می رسند. در گذشته مردم معتقد بودند که نزدیک شدن گروهی سیارات به هم معنایی عمیق را در بردارد.