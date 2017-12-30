حملات هوایی سعودی ها به یمن ۱۰ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت المیادین، یک منبع محلی عنوان داشت که به دنبال حمله جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان به یک مزرعه در شرق منطقه قطابه واقع در بخش الخوخه از توابع استان الحدیده دست کم ۱۰ زن کشته شدند.

شایان ذکر است که جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان همچنان به حملات وحشیانه خود به منازل و زمین های کشاورزی شهروندان یمنی بعد از شکست هایی که مزدوران آنها در منطقه الخوخه متحمل شدند ادامه می دهند.

عربستان همراه با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین سال ۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.

این تجاوز نظامی هیچ دستاوردی برای ریاض و متحدانش نداشته و تنها سبب ویرانی کشور فقیر یمن و کشتار و آوارگی یمنی ها شده است.