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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

مدیر بورس منطقه‌ای همدان خبر داد:

مبادله ۳۶ میلیون و ۸۸۲ هزار سهم در بورس همدان

مبادله ۳۶ میلیون و ۸۸۲ هزار سهم در بورس همدان

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته گذشته تعداد ۳۶ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۶۷۳ سهم در بورس همدان مبادله شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۳۶ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۶۷۳ سهم به ارزش ۹۵ میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۸۴ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۵۱ درصد معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۴۹ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی افزود: این تعداد سهام متعلق به ۱۹۱ شرکت است و در هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۴۲ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۷ هزار و ۸۹۹ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن ۲ هزار و ۳۹۰ واحد افزایش یافت.

کد مطلب 4186234

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