مبادله ۳۶ میلیون و ۸۸۲ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۳۶ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۶۷۳ سهم به ارزش ۹۵ میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۸۴ ریال در بورس منطقهای همدان مبادله شد.
وی گفت: ۵۱ درصد معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۴۹ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.
صمدی افزود: این تعداد سهام متعلق به ۱۹۱ شرکت است و در هفته گذشته در بورس منطقهای همدان ۱۴۲ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.
مدیر بورس منطقهای همدان اضافه کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۷ هزار و ۸۹۹ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن ۲ هزار و ۳۹۰ واحد افزایش یافت.
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