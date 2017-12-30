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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

همزمان با سراسر کشور؛

حضور پرشور مردم ایلام در مراسم ۹ دی

حضور پرشور مردم ایلام در مراسم ۹ دی

ایلام-مردم ایلام در مراسم ۹ دی حضوری پرشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم حماسه ٩ دی در مسجد جامع ایلام با حضور پرشور مردم در جریان است.

در این مراسم قشرهای مختلف مردم، طلاب حوزه علمیه و مسئولان استان برای بزرگداشت یاد حماسه آفرینی ملت ایران در نهم دی گرد هم آمده اند تا ضمن اعلام میثاق مجدد با ولایت، بر دفاع همه جانبه از انقلاب و نظام اسلامی تأکید کنند.

مراسم ۹ دی در ایلام ساعت ۹:۳۰ با حضور سردار محمدرضا شعبانی جانشین دانشگاه امام حسین(ع) در مقابل مسجد جامع شهر ایلام برگزار شد.

 مردم ایلام قبل از سایر استان ها این راهپیمایی را در سال ۸۸ برگزار کردند که نشانه روحیه ولایت مداری مردم این استان است.

کد مطلب 4186243

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