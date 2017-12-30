۹ دی انقلاب اسلامی را در برابر فتنه ها بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مومنی در مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی اظهار کرد: تاریخ عبرت اموز است و همه مطالعه کرده ایم که پس از پیامبر اکرم (ص) چگونه و چه کسانی فتنه جمل را برپا کردند.

وی ادامه داد: کسی که سیف الاسلام بود مقابل جانشین خلف و شایسته رسول اکرم (ص) ایستاد و آموختیم که همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند در بررسی شخصیت و وضعیت افرا ملاک حال افراد است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: مشکل تنها ایران نیست بلکه مشکل اصلی اسلام ظاهری برخی است که در صدر اسلام نیز شاهد بودیم که چگونه در برابر حق مسلّم امیرمومنان علی (ع) طغیانگری کردند و کسانی که نزدیک پیامبر بودند با بی بصیرتی فتنه نهروان و جمل را برپا کردند.

وی افزود: در انقلاب اسلامی ایران نیز دشمنان پیش از پیروزی انقلاب توطئه ها کردند و این خصومت تا امروز در قالب های مختلف ادامه داشته و دارد و البته ما نیز با رهبری مدبرانه و روشنگرانه امام خامنه ای از این هجمه ها ترسی نداریم.

مومنی افزود: انقلاب ما الهی است و در بزنگاه ها مردم حضور پرشور خود را در میدان داشته اند و حماسه ها آفریدند.

وی عنوان کرد: از ابتدای انقلاب فتنه‌های بسیاری از سوی دشمن به‌ وجود آمد که ایران اسلامی آنها را با توکل به ایزد منان، درایت امام خمینی (ره) و امام خامنه ای و بصیرت مردم خنثی کرد و مثال بازر این مقابله برابر فتنه‌انگیزی دشمنان در فتنه های دهه ۶۰ و ماجرای آقای منتظری و همچنین فتنه ۷۸، ۸۸ بود، انقلاب اسلامی ایران با نفوذ در منطقه و در واقع در کشورهایی که مردم آزادیخواه دارد و برنامه ‌ریزی اساسی با محوریت دینی فتنه‌های استکبار را برملا کرد.

مومنی توضیح داد: هدف ما از برگزاری بزرگداشت ۹ دی این است که دسیسه‌های دشمن را برای مردم بازگو و تبیین کنیم و آنها را از فتنه‌های دشمنان آگاه سازیم تا دید مردم نسبت به انگیزه و عقیده استکبار جهانی روشن شود، بنابراین شایسته است هر یک از مسئولان در حوزه مسئولیت خود نسبت به آگاه‌سازی جامعه هدف آن حوزه در رابطه با فتنه ۹ دی برنامه‌ ریزی مناسبی داشته باشند.

وی یادآورشد: در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و حماسه ۹ دی یادآور بصیرت دینی ملت بزرگ ایران است که هرگز از خاطره تاریخی مردم پاک نخواهد شد.