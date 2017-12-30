پلاگ گذاری یک لاک پشت سبز دریایی در سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک عدد لاک پشت سبز دریایی در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان طی گشت و پایش سواحل توسط محیط بانان شهرستان کنارک شناسایی و پلاک گذاری شد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک در گشت کنترل و پایش سواحل استان، یک عدد لاک پشت دریایی از نوع گونه سبز را که به دلیل عدم توانایی شنا کردن توسط امواج به ساحل آمده بود و در زیر ماسه های ساحلی به خاطر عدم تحرک در حال مدفون شدن بود، را شناسایی و کشف کردند.

وی ادامه داد: محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست اداره شهرستان کنارک بلافاصله پس از مشاهده این موضوع اقدام به نجات لاک پشت سبز دریایی از زیر ماسه های ساحلی کردند و با انتقال این گونه به مکانی امن در ساحل، امکان استراحت آن فراهم کردند.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: این لاک پشت سبز دریایی پس از انتقال، مورد معاینات و اقدامات اولیه قرار گرفت و پس از آن مرحله تگ گذاری یا همان پلاک گذاری و تهیه و ثبت اطلاعات گونه به محیط زیست بازگردانده شد.