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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:

۱۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

۱۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

شهرکرد- رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

اسماعیل پیر علی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۱۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این شرکت های دانش بنیان زمینه اشتغال بیش از ۷۰۰ نفر را فراهم کرده اند.

وی عنوان کرد: این شرکت های فناور و دانش‌بنیان و هسته فناور در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به دنبال بهره گیری از علم برای توسعه کشور و ایجاد اشتغال است، ادامه داد: حمایت از کارآفرینان از مهمترین اقدامات پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

کد مطلب 4186250

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