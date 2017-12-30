۱۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

اسماعیل پیر علی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۱۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این شرکت های دانش بنیان زمینه اشتغال بیش از ۷۰۰ نفر را فراهم کرده اند.

وی عنوان کرد: این شرکت های فناور و دانش‌بنیان و هسته فناور در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به دنبال بهره گیری از علم برای توسعه کشور و ایجاد اشتغال است، ادامه داد: حمایت از کارآفرینان از مهمترین اقدامات پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.