۹ دی ولایتمداری مردم را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی روز شنبه در مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی که در نمازخانه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دشمن بعد از پیروزی انقلاب منافقین را تجهیز و حمایت کرد و ترورهای داخلی به راه افتاد این موج فتنه داخلی به حدی بود که ترورهای خیابانی افزایش یافت و حتی دمکرات ها در کردستان در روز روشن رژه رفتند.

وی تصریح کرد: غربی ها صدام را تا دندان مسلح کردند و حتی آن روزی که صدام پولی برای خرید هواپیما نداشت، فرانسوی هایی که امروز بوی توطئه آنها بازهم استشمام می شود، هواپیمای اجاره ای و موشک های پیشرفته در اختیار صدام گذاشتند ولی انقلاب اسلامی به فضل الهی ماند.

حجت الاسلام معبودی عنوان کرد: پس از جنگ، دشمن توطئه براندازی از درون را در برنامه خود داشت و فتنه ۸۸ اوج این تلاش مذبوحانه دشمن بود که تلاش شد تا با استفاده از عناصر خودفروخته داخل کشور و همچنین سوء استفاده از سادگی و بی بصیرتی سایر افراد موجی را در کشور به راه بیندازند و به خیال خام خود انقلاب اسلامی را ساقط کنند.

وی تأکید کرد: ۱۵ سفارتخانه خارجی در فتنه ۸۸ به طور آشکارا دخالت داشتند و برخی از عوامل آنها نیز در جریان اقدامات عملی دستگیر شدند.

رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین توضیح داد: برخی ممکن است که اشکال کنند که چرا همچنان موضوع فتنه ۸۸ تبیین می شود و یا گفته می شود که دو کاندید ریاست جمهوری در مناظرات مسائلی را مطرح کردند و تنش هایی ایجاد شد و بعد هم تمام شد؛ ولی باید گفت که موضوع فتنه ۸۸ به این سادگی ها هم که طرح شد، نیست.

وی اعلام کرد: گرچه موضوع تقلب در انتخابات در فتنه ۸۸ مطرح شد ولی از مدت ها قبل با بحث کمیته صیانت از آراء و طرح اهیمت و نگرانی برای سلامت انتخابات، مسائلی مطرح شد که نشان داد تقلب در انتخابات همانطور که اعتراف کردند، رمز آغاز فتنه ۸۸ بود.

حجت الاسلام معبودی با بیان اینکه گاهی تحرک‌ها شدت یافته و حتی از دست سران فتنه نیز خارج می‌شد، گفت: در اواخر مشاهده می‌شد که اخلال‌گران به پایگاه‌های بسیج، کلانتری‌ها، موکب‌ها و جایگاه‌های عزاداری امام حسین (ع) حمله می‌کردند.

وی ادامه داد: در این زمان مردم صبورانه عمل کردند و با دادن فرصت، آشوبگران را به آرامش دعوت کردند، اما وقتی دیدند که نصایح اثر ندارد با اعلام انزجار از فتنه به خیابان ریختند و حماسه ۹ دی را رقم زدند

رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین راهپیمایی ۹ دی را انقلابی دیگر و نشان از بصیرت و ولایت‌پذیری مردم ایران دانست و خاطرنشان کرد: مردم در راهپیمایی ۹ دی نشان دادند هر زمانی که اراده کنند بزرگترین آشوب‌ها، تفرقه‌ها و خیانت‌ها را مهار کرده و نظام را به آرامش می‌رسانند.

وی یادآورشد: از آنجا که ۹ دی‌های دیگر در آینده به دلیل دشمنی استکبار جهانی، پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، بنابراین دشمنان باید بدانند هر زمانی‌ که احساس شود فتنه جدیدی به هر نامی، با هر لباسی، توسط هر شخصی، نظام را با چالش مواجه کند دوباره حماسه ۹ دی تکرار می‌شود.