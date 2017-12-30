۴۰ تا ۵۰ درصد ناوگان راهداری کشور فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش نصر صبح شنبه در نشست مدیران و معاونان راهداری منطقه غرب کشور در همدان با تاکید بر اینکه حذف واسطه‌ها در هر کاری رضایت را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: سازمان راهداری کشور، خارج و محدود کردن ناوگان فرسوده و مستهلک از چرخه خدمات، توجه به برون سپاری و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را در دستور کار خود دارد.

وی افزود: با توجه به فرسودگی ۴۰ تا ۵۰ درصدی ناوگان راهداری و تکمیل آزادراه ها و بزرگراه ها، لزوم نوسازی آن بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

نصر با اشاره به راهداری زمستانی و اقدامات دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین آلات این سازمان برای امسال، یادآور شد: در بخش تجهیزات، امکانات ما برای راهداری زمستانی بسیار مهم است زیرا به میزان مورد نیاز از گذشته تجهیزات و ماشین آلات وجود داشته است.

وی ادامه داد: با فرارسیدن فصل سرما و راهداری زمستانی ماشین آلات راهداری با هدف خدمت به مسافران که از طریق جاده ها سفر خواهند کرد، در محورهای مواصلاتی مستقر می شوند.

مدیرکل دفتر بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری کشور بر برنامه‌ریزی و تدبیر لازم درخصوص تأمین تجهیزات زمستانی ابراز امیدواری کرد: در تلاش هستیم کمبود خاصی مشاهده نشود و به میزانی که در حد منابع محدودی که در اختیار بود امکانات نسبتاً مناسبی درجاده‌های کشور مستقر هستند.

داریوش نصر نوسازی و خرید تجهیزات را یکی از دغدغه های سازمان عنوان و تاکید کرد: این امر یکی از چالش‌هایی است که پیش روی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال‌های بعد قرار دارد زیرا آزادراه‌ها و جاده‌های جدیدی در دست اجرا است که نیاز راهداری کشور را به افزایش ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر می‌کند.

