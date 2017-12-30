استان کرمانشاه رتبه ششم تولید گیاهان دارویی را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی امروز شنبه در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، در خصوص توسعه باغات، گیاهان دارویی و گلخانه ای به ارائه گزارش پرداخت و ابراز داشت: در استان کرمانشاه بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۲۰۸ گونه دارویی از ۱۹۸ جنس و ۷۲ خانواده شناسایی شده که برخی از آنها به صورت خودرو هستند.

وی اظهار داشت: توسعه گیاهان دارویی شامل گشنیز، نعناع، آویشن، بادرنجبویه و... در سطح ۶۵۰ هکتار(۳۰۰ هکتار آبی و ۳۵۰ هکتار دیم) کشت می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: سالیانه می توانیم ۵۵ هکتار زیر کشت زعفران و کشت های گلخانه ای را توسعه دهیم.

وی گفت: در کشور۴۰ هزار و ۷۸۷ هکتار سطح زیر کشت زعفران داریم که استان کرمانشاه با ۳ هزار و ۱۳۶ هکتار رتبه پنجم کشت گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است.

شهبازی اظهار داشت: استان کرمانشاه ۷۰۶ درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی آبی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، میزان تولید در کشور ۱۵۲ هزار و ۵۹۹ تن است که استان کرمانشاه با ۵ تن و ۵۹۰ رتبه ششم کشور را در تولید به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: میزان تولید گیاهان دارویی استان ۳۰۶ درصد کشور است که عمده تولید استان متعلق به گشنیز بذری است که از سطح ۳۱۳۶ هکتار گیاهان دارویی ۳۱۰۲ هکتار به گیاه دارویی گشنیز تعلق دارد.

وی، برداشت زعفران را در استان سالیانه ۳۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و یادآور شد: کشور ما در سال ۳۱۱ تن تولید دارد و ما می توانیم سالیانه این میزان را افزایش دهیم.

شهبازی ادامه داد: اعتبار در نظر گرفته شده برای زعفران یارانه تامین پیاز است که متقاضی مختار به استفاده از یارانه و یا تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر برای طرح های یکساله سرمایه در گردش ۱۳ درصد و برای طرح های چندساله تسهیلات سرمایه ای ۱۲ درصد موجود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای اینکه الگو سازی کنیم نیاز به احداث پروژه هایی در استان داریم.

وی در ادامه اذعان داشت: طی امسال ۸.۵ هکتار سطح گلخانه های استان توسعه یافته و قادریم سالیانه ۵۵.۵ هکتار این سطح را افزایش دهیم.

شهبازی، سطح زیر کشت گلخانه ای را در کشور ۸ هزار و ۷۲۹ هکتار اعلام کرد و بیان داشت: در استان ما سال گذشته ۴۲ هکتار کشت داشتیم و پیش بینی می شود این میزان به ۵۰.۵ هکتار برسد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر ۲۴۵ هکتار سطح مفید گلخانه راکد داریم و اگر این میزان احیاء شود به برنامه پنج ساله خواهیم رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: از تعداد ۱۲۹ واحد گلخانه ای تعداد ۴۳ واحد محصولات خارج از فصل فعلا غیرفعال هستند و ۷۸ واحد فعال و تعداد ۸ گلخانه در شرف بهره برداری هستند.