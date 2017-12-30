میلاد بیگی به نشان برنز دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در شهر «ووشی» چین جریان دارد، در رقابتهای وزن ۸۰- کیلوگرم میلاد بیگی از تیم ملی آذربایجان دور نخست استراحت داشت و سپس «ریچارد اوردمانن» از نروژ را ۲۹ بر ۲۲ شکست داد.

بیگی دارنده مدال طلای ۲۰۱۷ جهان در وزن ۸۰- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف « خارماتوف» دارنده مدال طلای وزن هفتم جهان در سال ۲۰۱۷ رفت و در نهایت ۱۹بر ۷ بازنده میدان را ترک کرد. وی برای کسب مدال برنز باید آنتوان کتوف دیگر تکواندوکار روسی حاضر در این وزن را ۱۷ بر هفت شکست داد و برنز گرفت.

در رقابتهای بخش زنان نیز زهرا پوراسماعیل نماینده وزن ۶۷+ کیلوگرم کشورمان با قبول شکست ۱۱ بر ۸ برابر «سائه بوم آن» از کره جنوبی از دور مسابقات کنار رفت. این کره ای خود دور بعد به «والکدن» انگلیسی باخت و حذف شد.

به قهرمان این رقابت‌ها ۷۰ هزار دلار (۴۹ هزار دلار برای بازیکن و ۲۱ هزار دلار برای مربی)، نایب قهرمان ۲۰ هزار دلار (۱۴ هزار برای بازیکن و ۶ هزار دلار برای مربی) و نفر سوم ۵ هزار دلار (۳۵۰۰ دلار برای بازیکن و ۱۵۰۰ دلار مربی) پاداش تعلق می‌گیرد.