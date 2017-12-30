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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

تکواندو گرند اسلم - چین؛

میلاد بیگی به نشان برنز دست پیدا کرد

میلاد بیگی به نشان برنز دست پیدا کرد

تکواندوکار ایرانی الاصل تیم ملی آذربایجان نماینده روسیه را در دیدار رده بندی شکست داد و به نشان برنز رقابتهای گرنداسلم چین دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در شهر «ووشی» چین جریان دارد، در رقابتهای وزن ۸۰- کیلوگرم میلاد بیگی از تیم ملی آذربایجان دور نخست استراحت داشت و سپس «ریچارد اوردمانن» از نروژ را ۲۹ بر ۲۲ شکست داد. 

بیگی دارنده مدال طلای ۲۰۱۷ جهان در وزن ۸۰- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف « خارماتوف» دارنده مدال طلای وزن هفتم جهان در سال ۲۰۱۷ رفت و در نهایت ۱۹بر ۷ بازنده میدان را ترک کرد. وی برای کسب مدال برنز باید آنتوان کتوف دیگر تکواندوکار روسی حاضر در این وزن را ۱۷ بر هفت شکست داد و برنز گرفت. 

در رقابتهای بخش زنان نیز زهرا پوراسماعیل نماینده وزن ۶۷+ کیلوگرم کشورمان با قبول شکست ۱۱ بر ۸  برابر «سائه بوم آن» از کره جنوبی از دور مسابقات کنار رفت. این کره ای خود دور بعد به «والکدن» انگلیسی باخت و حذف شد. 

به قهرمان این رقابت‌ها ۷۰ هزار دلار (۴۹ هزار دلار برای بازیکن و ۲۱ هزار دلار برای مربی)، نایب قهرمان ۲۰ هزار دلار (۱۴ هزار برای بازیکن و ۶ هزار دلار برای مربی) و نفر سوم ۵ هزار دلار (۳۵۰۰ دلار برای بازیکن و ۱۵۰۰ دلار مربی) پاداش تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 4186259

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