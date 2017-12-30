به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن نیا صبح شنبه در نشست مدیران و معاونان راهداری منطقه غرب کشور در همدان ‌با محوریت هماهنگی و اجرای بهینه عملیات راهداری زمستانی با بیان اینکه جلسات هماهنگی با مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اولویت استان‌های سردسیر در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این جلسات ضمن بررسی امکانات و ظرفیت‌ها در بخش، تدابیر لازم برای برقراری ایمنی کامل در سفرهای جاده‌ای در فصل زمستان برنامه‌ریزی می شود.

وی اظهار داشت: با وجود کمبود اعتبارات تلاش لازم برای آماده‌سازی ماشین‌آلات تخصصی راهداری زمستانی انجام شده و همچنین خرید شن و نمک برای استفاده در ایام یخ‌زدگی جاده‌ها از مدت‌ها قبل در دستور کار ادارات استانی بوده که به انجام رسیده است.

حسن نیا با تأکید بر ایمنی در سفرهای جاده‌ای و آرامش خاطر مردم و استفاده کنندگان از راه ها، عنوان کرد: تمام تلاش نیروهای سازمان در ستاد و استان ها بر این است که بتوانند ایمنی در راه ها را برای هموطنان فراهم کنند.

حسن نیا ادامه داد: نیروهای راهداری، ماشین‌آلات تخصصی و راهدارخانه‌ها در سراسر کشور برای فصل زمستان انسجام و سازماندهی لازم را دارند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با تأکید بر اینکه راه ها از اصلی ترین شاخص های توسعه به شمار می روند، یادآور شد: راه ها مهمترین زیربناها و زیرساخت های لازم برای پیشرفت جوامع در ابعاد گوناگون به ویژه از جنبه های اقتصادی مطرح است.

