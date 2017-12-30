به گزارش خبرنگار مهر، محمد رودباری صبح شنبه در نشست مدیران و معاونان راهداری منطقه غرب کشور در همدان با محوریت هماهنگی و اجرای بهینه عملیات راهداری زمستانی، اظهار داشت: جایگاه راهداری در افزایش ایمنی راهها بسیار مؤثر است و راهداران در گرما و سرما در کنار دیگر ارگان های مربوطه دلسوزانه فعالیت دارند.
وی عمده مشکل راه های برون شهری را واژگونی عنوان و تاکید کرد: توسعه راه صرفا نمیتواند تأثیرگذار اصلی ایمنی در جادهها باشد با این حال اگر راههای دو خطه به چهار خطه تبدیل شود بخشی از مشکلات رفع میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: استان همدان کریدور غرب کشور و مناسبترین راه ارتباطی با جنوب کشور محسوب میشود.
رودباری ادامه داد: در این استان راه آهن و فرودگاه به بهره برداری رسیده اما حمل و نقل جادهای اهمیت ویژه دارد.
وی با بیان اینکه عمده کالا و مسافر در راههای استان همدان جابجا میشود، اظهارداشت: ۳.۵ درصد آزادراههای کشور و ۳.۹ درصد بزرگراههای کشور در استان همدان قرار دارد.
رودباری ادامه داد: وضعیت راههای استان همدان در مقایسه با راههای کشور در دیگر استانها مناسبتر است.
وی در ادامه به آمادگی کامل راهداران و راهدارخانه های استان همدان در فصل زمستان اشاره کرد و یادآور شد: برنامهریزیهای شبکه راهداری استان به ویژه برنامهریزی برای حفظ ایمنی و جریان پیوسته ترافیک در زمستان از درجه بالایی از اهمیت و حساسیت برخوردار است.
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