اعضای باند ۴ نفره سرقت منازل در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عربزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش ویژهای در راستای برقراری نظم و امنیت و مقابله با بینظمی و ناهنجاریها در سطح شهرستان داریم.
وی از اجرای طرحها و برنامههای اطلاعاتی و عملیاتی برای توسعه امنیت در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: نتیجه این اقدامات کاهش وقوع جرایم و افزایش کشفیات جرایم است.
فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با اشاره به دستگیری باند سارقان منازل در بوشهر، بیان کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به شناسایی چهار نفر از متهمان سرقت، افزود: بامداد امروز خانه مجردی این سارقات در خیابان عاشوری بوشهر محاصره شد و هر چهار عضو این باند سرقت دستگیر شدند.
سرهنگ عربزاده با اشاره به اعتراف این سارقان به هشت فقره سرقت طلاجات، وجه نقد و تلفن همراه از منازل شهروندان در شهر بوشهر، ادامه داد: این سارقان از استانهای جنوبی و مرکزی کشور در بوشهر منزلی را اجاره و به سرقت میپرداختند.
وی خواستار تجهیز منازل به امکانات و تجهیزات فنی، ایمنی و تاخیری همچون دزدگیر و دوربین مداربسته شد و تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک پلیس را در جریان بگذارید.
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