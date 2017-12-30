اعضای باند ۴ نفره سرقت منازل در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش ویژه‌ای در راستای برقراری نظم و امنیت و مقابله با بی‌نظمی و ناهنجاری‌ها در سطح شهرستان داریم.

وی از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اطلاعاتی و عملیاتی برای توسعه امنیت در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: نتیجه این اقدامات کاهش وقوع جرایم و افزایش کشفیات جرایم است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با اشاره به دستگیری باند سارقان منازل در بوشهر، بیان کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به شناسایی چهار نفر از متهمان سرقت، افزود: بامداد امروز خانه مجردی این سارقات در خیابان عاشوری بوشهر محاصره شد و هر چهار عضو این باند سرقت دستگیر شدند.

سرهنگ عرب‌زاده با اشاره به اعتراف این سارقان به هشت فقره سرقت طلاجات، وجه نقد و تلفن همراه از منازل شهروندان در شهر بوشهر، ادامه داد: این سارقان از استان‌های جنوبی و مرکزی کشور در بوشهر منزلی را اجاره و به سرقت می‌پرداختند.

وی خواستار تجهیز منازل به امکانات و تجهیزات فنی، ایمنی و تاخیری همچون دزدگیر و دوربین مداربسته شد و تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک پلیس را در جریان بگذارید.