به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا شعبانی امروز در اجتماع عظیم مردم ایلام در سالروز ۹ دی ایلام گفت: لعنت خدا بر کسانی که شهد شیرینی انتخابات سال ۸۸ را بر کام مردم تلخ کردند.

وی گفت: چرا عده ای مردم را به خیابان ها کشاندند و باعث شدند تا این همه خسارات مالی و جانی به وجود آید.

سردار شعبانی تصریح کرد: در حوادث فتنه بسیاری از زنان بد و فاحشه که به سفارت خانه ها وصل بودند دستگیر شدند که جای تفکر فراوان دارد.

وی افزود: فتنه گران در روز عاشورا پرچم های امام حسین را به آتش کشیدند و این مردم بودند که بساط آنها را در ۹ دی جمع کردند.

سردار شعبانی با اشاره به اینکه هنوز بر سر و صورت برخی ها غبار فتنه نمایان است، گفت: مسئولان باید به مردم اقتدا کنند که همیشه در صحنه ها پیشقراول هستند.

وی بیان داشت: بعضی ها در جریان فتنه کم آوردند و افرادی به اراذل و اوباش پول ها می دادند تا میادین پایتخت را به آشوب بکشند.

جانشین دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در جریان فتنه چهار دیپلمات که در فتنه نقش داشتند حضور فعال در تحرکات سال ۸۸ داشتند.

وی بیان داشت: ما در این ۳۹ سال پیش روندگی داشتیم و امروز به درختی تنومند تبدیل شده ایم، تحریم ها و قطعنامه ها علیه ایران اسلامی به خاطر حمایت از مظلوم است و آمریکا آن را تروریست می خوانند.

سردار شعبانی تصریح کرد: فتنه یک خط قرمز است و مسئولان باید خطوط خود را با فتنه مشخص کنند.