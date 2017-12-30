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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

فرمانده انتظامی اردبیل:

تبعیت از ولایت فقیه عامل امنیت ایران در خاورمیانه است

تبعیت از ولایت فقیه عامل امنیت ایران در خاورمیانه است

گرمی-فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: تبعیت از ولایت فقیه عامل امنیت ایران در خاورمیانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین عبدی صبح شنبه در همایش خیرین امنیت ساز شهرستان گرمی تصریح کرد: امروز امنیت کشور ایران در خاورمیانه مثال زدنی بوده و ایران به همچون جزیره امنی در اقیانوس پرتلاطم منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: این موفقیت به پاس تبعیت از ولایت فقیه و پیروی و جانبداری ملت شریف ایران حاصل شده و در طول بعد از انقلاب اسلامی، موجب حفظ کشور از ترفندها و فتنه های دشمنان شده است.

فرمانده انتظامی استان به ضرورت جلب مشارکت عمومی در تامین امنیت تاکید کرد و بیان داشت: بدون مشارکت عمومی امنیت و آرامش حاصل نمی شود و ضروری است در وضعیتی که دشمن اتحاد و انسجام ملت را نشانه گرفته است، با همبستگی در تداوم امنیت کشور تلاش کنیم.

عبدی تامین امنیت را یکی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی دانست و افزود: ذات نیروی انتظامی امنیت آفرینی و آرامش بخشی است و پلیس با حداکثر توان به دنبال خدمت رسانی به مردم است.

وی با تاکید به اهمیت ظرفیت خیرین و حامیان امنیت ساز ادامه داد: حمایت خیرین امنیت ساز زمینه ساز پیشبرد اهداف پلیس و برقراری امنیت و آرامش در جامعه است.

فرمانده انتظامی استان همچنین حماسه ۹ دی را رویدادی تاریخی در تجدید بیعت با رهبری و آرمان های انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: در چنین روزی ملت شریف ایران توطئه دشمن را خنثی کرده و در مقابل فتنه ها ایستادگی کردند.

کد مطلب 4186287
محمد میرزایی ناطق

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