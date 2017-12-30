غلبه پیدا کردن بر نظام اسلامی هدف اصلی دشمنان از فتنه ۸۸ بود

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در سالن آزادی سنندج و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزارشد، گفت: مقام عظمای ولایت با رهبری و مدیریت عظیم خود فتنه کور و پیچیده سال ۸۸ را از سر ملت ایران دور کردند.

وی عنوان کرد: مردم هوشیار ما زمانی که لازم بود به صحنه آمدند و فتنه و فتنه گران را به زباله دان تاریخ سپردند و بعد از گذشت هشت سال اقشار مختلف حضوری پرشور در گرامیداشت حماسه ۹ دی دارند.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید همواره حماسه 9 دی ماه از سوی مردم گرامی داشته شود، اظهارداشت: ما همواره این روز را گرامی می داریم و نمی گذاریم به فراموشی سپرده شود چون انقلاب بزرگی در ۹ دی روی داد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه خداوند در قرآن می فرماید دشمنان همواره توطئه و درگیری ایجاد می کنند و تا زمانی که مسلمانان را از دین و آیینشان برنگردانند آنها را رها نمی کنند، افزود: توطئه های برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب شروع شد و دشمنان ما از روش های مختلف در این راستا استفاده کردند.

آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون درگیر گروهک های ملحد وابسته به دشمنان هستیم، اظهار داشت: توطئه ای که به عنوان تقلب در انتخابات کلید خورد فتنه بود، فتنه ای که ظاهری گول زننده داشت و بسیاری از انسان ها نتوانستند تشخیص دهند لذا با فتنه گران همراه شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال ۸۸ شخصیت هایی به صحنه آمدند که مردم را به اشتباه انداختند.

وی با اشاره به اینکه فتنه خطرناک تر از جنگ رودرو است، گفت: فتنه به گونه ای است که خیلی ها باورر می کنند و تا این باور از بین برود ممکن است اتفاقات ناگواری روی دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه غلبه پیدا کردن بر نظام اسلامی ما هدف دشمنان از فتنه ۸۸ بود، بیان کرد: تقلب در انتخابات تنها بهانه ای بود که به هر قیمت نظام اسلامی ایران را تغییر دهند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کشورها را با انقلاب های رنگین تغییر دادند، گفت: چهار سال قبل از فتنه ۸۸ ایران، دشمنان اعلام کرده بودند که نظام را با جنبش سبز تغیبر خواهیم داد.

آیت الله شاهرودی ادامه داد: چون رنگ سبز در ایران تقدس دارد، بنابراین برای ایران این رنگ را انتخاب کردند و بیست سال برای انجام آن برنامه ریزی اساسی کرده بودند.

وی اظهارداشت: آنچه که اعلام شد ۱۷ سفارتخانه به طور مستقیم روی فتنه ۸۸ در ایران کار و در این رابطه هم هزینه های زیادی صرف کردند.

وی عنوان کرد: خبرگزاری مهم دنیا و فضای مجازی را برای ایجاد بستر فتنه در اختیار گرفتند و همه گروهک های ضدانقلاب هم فتنه گران را حمایت کردند.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: تحریم های ظالمانه علیه کشورمان از جمله آثار فتنه سال ۸۸ است که همچنان هم با آن درگیر هستیم.

