  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی:

«سرعت» علت واژگونی سرویس دانش آموزان/حال مصدومان رضایت بخش است

«سرعت» علت واژگونی سرویس دانش آموزان/حال مصدومان رضایت بخش است

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی علت واژگونی یک دستگاه مینی بوس سرویس دانش آموزان در قاین را تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد و گفت: حال مصدومان حادثه رضایت بخش گزارش شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزئیات این حادثه اظهارکرد: ساعت ۶:۲۰ صبح امروز  شنبه یک دستگاه مینی بوس هیوندا حامل ده نفر دانش آموز دختر مقطع راهنمایی که از مبدا روستای چلونک به مقصد روستای قومنجان در حرکت بوده در کیلومتر ۳ محور موسویه به چلونک واژگون شده است.

وی  با اشاره به مصدومیت چهار نفر از دانش آموزان در این حادثه عنوان کرد: حال مصدومان رضایت‌بخش اعلام شده است.

وی با اشاره بررسی علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه بیان داشت: بی احتیاطی راننده مینی‌بوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه عامل این حادثه بوده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی عنوان کرد: سرنشینان وسایل نقلیه عمومی حتما از کمربند ایمنی استفاده کنند تا در صورت بروز حوادث خسارات کمتری داشته باشیم.

کد مطلب 4186298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها