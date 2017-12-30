«سرعت» علت واژگونی سرویس دانش آموزان/حال مصدومان رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزئیات این حادثه اظهارکرد: ساعت ۶:۲۰ صبح امروز شنبه یک دستگاه مینی بوس هیوندا حامل ده نفر دانش آموز دختر مقطع راهنمایی که از مبدا روستای چلونک به مقصد روستای قومنجان در حرکت بوده در کیلومتر ۳ محور موسویه به چلونک واژگون شده است.

وی با اشاره به مصدومیت چهار نفر از دانش آموزان در این حادثه عنوان کرد: حال مصدومان رضایت‌بخش اعلام شده است.

وی با اشاره بررسی علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه بیان داشت: بی احتیاطی راننده مینی‌بوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه عامل این حادثه بوده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی عنوان کرد: سرنشینان وسایل نقلیه عمومی حتما از کمربند ایمنی استفاده کنند تا در صورت بروز حوادث خسارات کمتری داشته باشیم.