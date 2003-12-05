زنان ؛ شكارهاي بي دفاع ويروس وحشي ايدز

در باره شيوع ويروس ايدزدر ايران بايد گفت اگرچه پايبندي به يكسري از ارزشهاي ديني و اخلاقي در بين مردم از شيوع اين بيماري خطرناك تا حد زيادي ممانعت مي كند اما نبايد اين مسئله توجيهي براي بي توجهي مسئولان و متوليان پيشگيري وكنترل اين بيماري در جامعه باشد و هيچ اقدام آموزشي موثري در جهت كاهش رشد تصاعدي ميزان مبتلايان صورت نگيرد.

البته نبايد از نظر دور داشت كه ايران كشوري است جوان كه بيش از نيمي از جمعيت آن را سنين زير 20 سال تشكيل مي دهند كه با توجه به مستعد بودن جامعه جوان به ابتلا به انواع اعتياد وفعاليت جنسي ، در معرض تهديد انواع بيماري هاي منطقه از اين طرق مانند ايدز است.

به رغم اينكه اين مسئله مسئوليت متوليان امر بهداشت و سلامت جامعه را سنگين تر مي كند اما متاسفانه با وجود تاخيري كه در شكستن تابوي اين بيماري در ايران افتاده است ، هنوز نيز به دلايل مختلف مسئولان از اطلاع رساني در مورد اين مرض در كمين جوانان تعلل مي كنند و آن را محدود به يك دوره ويژه مانند روز جهاني ايدز كرده و در ساير فصول كمتر به آن پرداخته مي شود به طوريكه گويا رفتارهاي پرخطر مولد اين بيماري از سطح جامعه رخت بر مي بنند.

امروزه اگر چه اين بيماري در كشورهاي توسعه يافته مهار شده است به طوريكه در آمريكا نرخ نزولي دارد ولي همچنان به عنوان چهارمين عامل مرگ و مير در جهان، نه تنها در كشورهاي درحال توسعه بلكه در كشورهاي پيشرفته نيز همچنان مشكل ساز است ولي اين بيماري در كشورهاي در حال توسعه به عنوان يكي از بزرگترين سلاح كشتار جمعي محسوب مي شود كه بايد تدابير ويژه اي در جهت مهار اين ويروس وحشي برداشته شود.

زني كه مدت دو سال است از ابتلاي خود به اين بيماري مطلع شده است ، مي گويد:" معناي اين رقم كه 95 درصد مبتلايان به ايدز را مردان تشكيل مي دهند ، برابر است با اينكه بزودي به همين ميزان و يا بيشتر ازآن زنان نيز گرفتار اين بيماري مي شوند ولي متاسفانه جهت آموزشهاي پيشگيرانه از سوي مسئولان اقدامي جدي صورت نمي گيرد."

وي كه از همسر آلوده خود به اين بيماري مبتلا شده است، ادامه مي دهد:" انتشار آمار و خبرهايي مبني بر افزايش روزافزون اين بيماري در بين زنان و سرعت رشد آن در اين قشر نيز زنگ خطر ديگري است كه متاسفانه در برخي موارد از سوي مسئولان انكار مي شود و در صورت تاييد نيز از انجام برنامه اي منسجم جهت اعمال آموزشهاي پيشگيرانه از طريق تماسهاي جنسي ابا دارند به طوريكه بيشتر مانورهاي آموزشي حول محور مصرف سرنگهاي مشترك و معتادان تزريقي بوده و كمتر در اين زمينه در رسانه هاي جمعي بحث مي شود."

پرسش در ارتباط با ايدز ، گناه نابخشودني!

يك دانش آموز سال آخر دبيرستان نسبت به راههاي انتقال ايدز و روشهاي پيشگيري از آن ابراز بي اطلاعي مي كند و مي گويد:" در كشور ما از بيماري ايدز يك غول بي شاخ و دم ساخته اند به طوريكه من به عنوان يك جوان اطلاعاتم به اين مسئله محدود مي شود كه ايدز خيلي خطرناك است و كسي كه به آن گرفتار مي شود فردي خطرناك و گناهكار بوده و نبايد به او نزديك شد چون ممكن است تو را نيز مبتلا كند و البته بايد به خاطر داشته باشيم كه در مورد آن زياد سوال نكنيم چون امري شرم آور است."

وي ادامه مي دهد:" البته من نمي دانم در مدارس پسرانه وضع چه گونه است ولي در مدارس دخترانه هيچ آموزش روشني در اين باره داده نمي شود و مسايل آموزشي محدود به يكسري بروشور و اطلاعات مكتوب مي شود در حاليكه اين بيماري نيز مانند هر بيماري ديگر و حتي مهمتر بايد راههاي انتقال و روشهاي پيشگيرانه آن به روشني براي جوانان شكافته شود."

افزايش زنان مبتلا به ايدز قابل انتظار است

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر نيز افزايش روند ابتلا به اين بيماري را در زنان ايراني مورد تاكيد قرار مي دهد و مي گويد:" زنان به دلايل مختلف فيزيولوژيك و اجتماعي از هر لحاظ نسبت به ويروس ايدز آسيب پذير تر از مردان هستند و از همين رو افزايش زنان مبتلا به بيماري ايدز در كشور روندي قابل انتظار است."

دكتر ميترا معتمدي هروي ادامه مي دهد:" به دليل مستعد بودن فيزيولوژيك و مسايل اجتماعي احتمال ابتلاي يك زن سالم به ويروس HIV توسط يك مرد آلوده چندين برابر بيشتر از عكس اين مورد است."

وي با اشاره به بي علامت بودن بيماري هاي آميزشي در زنان مي گويد:" يكي از دلايل روند رو به افزايش بيماريهاي آميزشي از جمله ايدز در بين زنان، بي علامت بودن اين نوع بيماري هاست به طوريكه مردان سريعتر نسبت به بيماري خود مطلع مي شوند در نتيجه شناسايي شده و با مراجعه به مراكز درماني تحت درمان قرار مي گيرند و شايد اين مساله يكي از دلايل مرگ و مير زنان در اين ارتباط است."

زنان در صورت پيشگيري طرد مي شوند

دكتر معتمدي در مورد مشكلات اجتماعي كه زنان را در برابر ابتلا به ايدز مستعد كرده است ، مي افزايد:" متقاعد كردن شريك جنسي به استفاده از روشهاي پيشگيرانه توسط زنان يكي ديگر از مشكلات پيش روي اين قشر در جهت شيوع اين بيماري در آنها است كه اين مسئله در زنان ايراني مشهودتر است ، به طوريكه حتي ممكن است به مواخذه و طرد شدن زن بيانجامد."

وي ميزان زنان مبتلا به ايدز را در جامعه ايران حدود 5 درصد مبتلايان مي داند و ادامه مي دهد:" به دليل آسيب پذيرتر بودن زنان در برابر اين دست از بيماريها ، اين قشر به عنوان نيمي از جمعيت جامعه بايد از حمايت بيشتري نيز برخوردار باشند."

وي تزريق مشترك در معتادان تزريقي را همچنان در راس تمامي راههاي انتقال بيماري ايدز معرفي مي كند و مي افزايد:" در عمده كشورهاي آسيايي و اروپاي شرقي الگوي تزريق مشترك شايع ترين راه سرايت بيماري ايدز است اگر چه انتقال از طريق تماس جنسي نيز در اين كشورها رو به افزايش است ، از همين رو بايد همان گونه كه درمورد اعتياد اطلاع رساني مي شود در مورد انتقال از طريق تماس جنسي نيز به اقشار مختلف جامعه بويژه جوانان آموزش داد."

دكتر معتمدي بالا بودن ميزان انتقال بيماري ايدز را از طريق معتادان تزريقي در ايران طبيعي مي داند ومي افزايد:" از آنجا كه برخي كشورها مانند بحرين، اندونزي وايران در مسير خطوط قاچاق جهاني هستند به همين علت ريسك ابتلا به بيماريهايي نظير ايدز و هپاتيت از طريق تزريق مشترك مواد مخدر بسيار بالاتر از ساير موارد است."

اين در حالي است كه رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز در ارتباط با آمار مبتلايان به ايدز در زنان و مردان مي گويد:" اگر چه برخي از كارشناسان نسبت به ميزان ابتلاي زنان و روند رشد اين بيماري در بين زنان ابراز نگراني مي كنند اما آمارها حكايت از چيز ديگري مي كند زيرا تنها5/4 درصد از مبتلايان و آلوده شدگان به اين ويروس زنان هستند و از همين رو چنين نگراني و آمارهاي كاملا بي اساس است زيرا هنوز فاصله زيادي با شرايط نگران كننده اين بيماري در بين زنان داريم."

دكتر مسعود مرداني ادامه مي دهد:" بر اساس آخرين آماريهاي رسمي در كشور به طور كلي حدود 5 هزار و 51 نفر مبتلا به ويروس HIV در كشور وجود دارد كه 4 هزار و 826 نفر مرد و تنها 225 نفر زن هستند."

يك متخصص بيماريهاي عفوني نيز در اين ارتباط معتقد است :" بيماري ايدز به عنوان يكي از مهمترين بيماريهاي مقاربتي موجود در جهان به دليل شيوع تماسهاي جنسي خارج از حريم خانواده در كشور ما بويژه در جوانان در حال گسترش است كه پاي بندي به اصول و ارزشهاي اخلاقي نقش مهمي در كاهش آن خواهد داشت."

دكتر حميد عمادي مي افزايد:" اگر چه بيماري ايدز در حال حاضر نرخ صعودي در كشورهاي مختلف بويژه كشورهاي جهان سوم پيدا كرده است اما در كشور ما هنوز به دليل پايبندي خانواده ها و جوانان به يكسري تعهدات اخلاقي شرايط به گونه اي نيست كه كنترل آن از دست خارج شده باشد ، اما افزايش نرخ اين بيماري وبي توجهي مسئولان در كشور در جهت اطلاع رساني و هدايت اين بيماري است كه موجب نگراني مي شود."