مشکلات بورسیه ها پیگیری شد/ ارائه راهکار از سوی نمایندگان بورسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه تجمع کننده مقابل وزارت علوم دومین بیانیه خود را منتشر کردند که بخش هایی از آن به شرح زیر است :

نمایندگان دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه در روز یکشنبه ۲۶ آذرماه در محل وزارت علوم تجمع کرده و درخواست ملاقات با وزیر علوم را داشتند، در نهایت این تجمع با قول های مساعد مسئولان آن وزارتخانه پایان یافت و قرار شد بعد از ۱۰ روز مشکلات پیگیری و حل شود.

این دانشجویان و دانش آموختگان یادآور شدند در این مدت ۱۰ روزه با بعضی از بورسیه های حاضر در تجمع تماس گرفته شده و پیشرفت‌هایی در پرونده آنها صورت گرفته است که جای تشکر از مسئولان دارد.

تعداد بیشتری از افراد همچنان پیگیر حل مشکل خود هستند و به سازمان دانشجویان یا دانشگاه‌ها ارجاع شده‌اند و در مرحله پیگیری از سازمان دانشجویان و دانشگاه های محل جایابی هستند.

این دانشجویان و دانش آموختگان خاطرنشان کردند که با وجود اینکه خبرها حاکی از حل تدریجی مشکلات و بررسی پرونده افراد دارد و این موضوع نشان دهنده عزم وزارت علوم برای حل مشکل است اما نگرانی های عمیقی را در بدنه بورسیه ها ایجاد کرده است.

این گروه اظهار داشتند طولانی و فرسایشی شدن موضوع را باعث از دست رفتن زمان بیشتر بورسیه‌ها می شود و برخی از این افراد در حال از دست دادن شرایط سنی هستند که در این زمینه باید تجدید نظر جدی در روال های قبلی وزارت علوم و سازمان دانشجویان صورت گیرد.

نمایندگان دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه از ‌واریز تمام شهریه و مقرری های پرداخت نشده به دانشگاه‌ها و افراد به عنوان چند راهکار مشخص برای مشکلات عمده پرونده‌ها اشاره کردند.

این افراد حداقل حق دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه را به رسمیت شناختن حق تحصیل رایگان آنها دانستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که دانشجویان به دلیل اختلاف دو دولت متحمل جریمه مالی شوند آیا بهای اختلافات سیاسی جناح های کشور و تفسیر متفاوت آنها از قوانین را باید مردم بدهند.

برگزاری جلسه با روسای دانشگاه ها و دانشگاه های مرتبط، جهت توجیه برای جذب بورسیه ها و پایبندی به تمام اعلام نیازهای قبلی داده شده، الزام به اختصاص درصدی از سهمیه جذب دانشگاه ها به جذب بورسیه ها، و ماموریت ویژه وزیر به یکی از مدیران وزارتخانه، جهت پیگیری و حل مشکل، از دیگر راه حل هایی بود که توسط دانشجویان بورسیه مطرح شد .

دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه آمادگی خود را اعلام کردند در جلسه ای با وزیر علوم و مسئولان مربوطه راهکارهای حل مشکل را تبیین کنند.