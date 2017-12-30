۴ ایستگاه تعویض کارت ملی به هوشمند در گلپایگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غفاری در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته ثبت احوال در محل این اداره صورت گرفت با بیان تاریخچه ای از فعالیت این مرکز در شهرستان گلپایگان اظهار داشت: اولین سند سه جلدی طی سال ۱۳۰۴ در گلپایگان به نام محمدحسین طالشی صادر شد.

وی افزود: امروز به لحاظ قرارگرفتن در شرایط بسیار مهمی به منظور استفاده از دولت الکترونیک در جهت کاستن از مراجعات مردمی به ادارات و مراکز مختلف هستیم و مهمترین امری که در این راستا می تواند نقش اصلی داشته باشد، بکارگیری کارت ملی هوشمند است که فرآیند آن طی چند سال گذشته در اداره ثبت احوال در حال پیگیری است و تا پایان امسال که آخرین مهلت اخذ این کارت ها به جای کارت های ملی است و تمدید هم نخواهد شد، باید افراد بالای ۱۵ سال برای اخذ آن هر چه سریعتر اقدام کنند.

رئیس اداره ثبت احوال گلپایگان با اشاره به اینکه تاکنون ۳۴ هزار و ۵۵۶ نفر از ۷۱ هزار و ۸۰۵ نفر واجدین دریافت کارت ملی هوشمند در شهرستان گلپایگان در این راستا اقدام و کارت خود را دریافت کرده اند، افزود: با توجه به تجهیز اداره پست شهرستان به امکانات مورد نیاز تعویض کارت ملی هوشمند این مرکز روزانه قادر به پذیرش ۲۰۰ نفر از مراجعین در این راستا بوده همچنین دفتر پیشخوان واقع در خیابان آیت الله سعیدی گلپایگان پذیرای مراجعین برای کارت ملی هوشمند است.

وی با بیان اینکه به لحاظ نزدیک شدن به آخرین ماه های پایان سال و پیش بینی مراجعه گسترده تر افراد برای تعویض کارت ملی یک ایستگاه دیگر به این منظور در گلپایگان فعال خواهد شد، تصریح کرد: با فعالیت ۴ ایستگاه تعویض کارت ملی به کارت هوشمند در شهرستان گلپایگان از همشهریان تقاضامندیم در این راستا کوتاهی نکرده و با تأکید بر اینکه اسفند ۹۶ پایان اعتبار کارت های ملی و انجام تمامی امور خدماتی از ابتدای فروردین سال ۹۷ در کشور تنها با کارت ملی هوشمند صورت خواهد گرفت، لذا همشهریان با مراجعه به مراکز فوق در اسرع وقت اقدام کنند.

غفاری با اشاره به کاهش ۳۵ نفری ثبت موالید طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: تعداد موالید سال جاری بالغ بر یک هزار و ۵۸ نفر، تعداد فوتی ثبت شده ۴۵۸ نفر، ثبت ازدواج ۵۹۶ فقره و ثبت طلاق ۱۱۳ فقره بوده است.

وی در راستای تعویض شناسنامه های قدیمی نیز بیان داشت: تاکنون بالغ بر ۴۰ درصد از آمار جمعیتی شهرستان گلپایگان نسبت به تعویض شناسنامه های خود به طرح جدید اقدام کرده اند و تمامی شهروندان می توانند طی امسال و سال های آینده برای تعویض شناسنامه ها که دارای کد و شماره های رایانه ای خواهد بود، اقدام کنند.

رئیس اداره ثبت احوال گلپایگان در پایان یادآور شد: با توجه به اعلام رایگان شدن هزینه ثبت نام کارت ملی هوشمند این هزینه در شهرستان گلپایگان نیز رایگان خواهد بود و همچنین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز از امتیاز کاهش یکصد هزار ریالی پرداخت بابت کارت ملی هوشمند نسبت به سایر مراجعان برخوردار خواهند بود.