وارونگی هوا در کرج/افزایش آلاینده ها و کاهش دید افقی

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری بیش از پیش جو و رخداد چندین لایه وارونگی در سطوح میانی در منطقه کرج، فردیس و ساوجبلاغ، اظهار کرد: پیش بینی می شود که این حالت تا دوشنبه عصر و قبل از سامانه بارشی ادامه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: انباشت گرد و غبار و افزایش آلاینده ها و کاهش دید افقی پیش بینی می شود، همچنین کیفیت هوا در سطح ناسالم برای گروههای حساس و ناسالم قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: این آلودگی عمدتا با ذرات گرد و غبار PM۲.۵ است لذا توصیه می شود با توجه به تشدید وضعیت آلودگی هوا افراد دارای بیماری های قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

رحمانیان گفت: به دلیل قطر بسیار کوچک ذرات گرد و غبار و آلاینده ها تا ۲.۵ میکرون و کمتر، استفاده از ماسک های پزشکی و دهان بندهای کاغذی و پارچه ای رایج، اثری در کاهش تنفس آلاینده ها ندارند.