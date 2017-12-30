احمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه و تقویت مراکز فرهنگی و ورزشی در مناطق محروم و حاشیه‌نشین شهر زنجان مدنظر و اولویت کار شورای شهر پنجم است، افزود: باید در سکونت گاه‌های غیررسمی زنجان فضای سبز و فضاهای فرهنگی تقویت شود.

وی اظهار کرد: باید مانع روند توسعه سکونت گاه‌های غیررسمی در زنجان شد چراکه توسعه این مناطق باعث افزایش مشکلات می‌شود.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: بیش از ۲۲۰ هکتار سکونت‌گاه ساماندهی نشده در شهرستان زنجان وجود دارد و در این میان توسعه اقدامات فرهنگی در این مناطق آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و توجه به این مسائل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری و مسئولان است.

نصیری تأکید کرد: بیش از ۷۰ هزار نفر معادل بیش از ۱۸ درصد از جمعیت استان زنجان در هفت سکونت‌گاه غیررسمی زندگی می‌کنند و اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر از آسیب‌های اولویت‌دار در سطح کشور است.

وی افزود: باید برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی برنامه‌ریزی و تلاش شود و حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده اولویت نخست در بخش آسیب‌های اجتماعی در سطح ملی است.

رئیس شورای شهر زنجان تصریح کرد: باید سکونت‌گاه‌های غیررسمی سامان نیافته ساماندهی شود و در این میان در شهر زنجان در دو منطقه بی‌سیم و اسلام‌آباد فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی تقویت می‌شود.

نصیری گفت: شورای شهر پنجم نسبت به توسعه متوازن در تمام نقاط شهری تأکید دارد و باید عدالت رفاهی و فرهنگی رعایت شود.