بهره مندی از حامل داروی ضد آلزایمر با فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان دریافتند که ترکیب نانوسیم‌های‌ «تایتانات» و «سربرولیسین» می‌تواند برای درمان آلزایمر مفید باشد. نانوسیم‌های تایتانات که در واقع ترکیبی از اکسیدهای تیتانیم هستند، قابلیت عبور از سد خونی مغز را دارند.

آزمایش این ترکیب روی مدل‌های حیوانی نشان داد که استفاده از نانوسیم‌های تایتانات می‌تواند اثربخشی سربرولیسین را افزایش دهد.

«سربرولیسین» یک ماده‌ اثربخش برای درمان بیماری‌های شناختی است که در برخی کشورها تأییدیه لازم برای استفاده‌ بالینی را دریافت کرده است. مشکل این ماده آن است پیش از رسیدن به مغز توسط آنزیم‌های بدن تجزیه می‌شود؛ بنابراین اثربخشی آن بسیار کم است. دوز بالای این دارو نیز عوارض جانبی زیادی دارد.

برای حل این مشکل محققان از نانوسیم‌ها به‌عنوان حامل استفاده کردند تا این دارو با عبور از سد خونی مغز، وارد محل مورد نظر شود. پژوهشگران سوئدی، اسپانیایی و آمریکایی نانوسیم‌های تایتانات را با سربرولیسین ترکیب و آنها را روی سلول‌های بنیادی موش آزمایش کردند. نتایج نشان داد که موش‌های مبتلا به آلزایمر بهبود قابل توجهی پیدا کردند.

در این پروژه محققان ازنانوسیم‌های تایتانات که با سربرولیسین پر شده‌اند، استفاده کردند. این نانوسیم‌ها دارو را با خود حمل کرده و در محل مورد نظر رهاسازی می‌کنند. از آنجایی که ترکیبات اکسید تیتانیم از نظر شیمیایی خنثی هستند، با ترکیبات زیستی واکنش نداده و مشکلی به‌وجود نمی‌آورند.

این نانوحامل محتویات خود را از سد خونی مغز عبور داده و به‌ آرامی در بدن رهاسازی می‌کند. این کار موجب می‌شود تا پزشکان بتوانند دوز دارو را افزایش دهند؛ بدون این که عوارض جانبی جدی برای بدن ایجاد شود.

محققان معتقدند که با استفاده از این روش می‌توان سامانه‌هایی برای رهاسازی دارو به‌منظور درمان انواع مختلف بیماری‌های عصبی ایجاد کرد.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Co-Administration of TiO۲ Nanowired Mesenchymal Stem Cells with Cerebrolysin Potentiates Neprilysin Level and Reduces Brain Pathology in Alzheimer’s Disease در نشریه «Molecular Neurobiology» منتشر شده‌است.