احتمال استیضاح وزیر ورزش/توهین به قومیت ها پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در پی توهین به ترک ها در بازی تیم تراکتورسازی و پرسپولیس از وزیر ورزش و جوانان در خواست شده با مسببان برخورد کند.

وی افزود: توهین به هیچ قومیتی پذیرفته نیست و انتظار ما برخورد با گردانندگان توهین ها است که در صورت بی توجهی به این خواسته سازو کار سوال و استیضاح وزیر ورزش و جوانان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توهین به قومیت ها مغایر آموزه های دینی و اخلاقی و قوانین بوده و به هیچ عنوان زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

کریمی با اذعان به اینکه اتحاد و انسجام قومیت ها مورد تاکید است، ادامه داد: نباید از کنار اقداماتی که این اتحاد و انسجام را مختل می کند به سادگی عبور کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در چنین شرایطی که بیش از همه به انسجام نیازمندیم باید با رفتارهایی که مخل این اصل کلی است برخورد شود.