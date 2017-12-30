اجرای طرح نشاط اجتماعی در نقاط مختلف شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دشتی اظهار داشت: مرحله دوم این طرح از آذر ماه شروع شده که تا پایان اسفند ماه ادامه دارد.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف و تزریق نشاط در جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، هنرمندان، فعالان اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی در حال برگزاری است.

حسینی بیان کرد: طرح نشاط اجتماعی به صورت گسترده در تمام شهرها و روستاهای این شهرستان در حال اجرا است و تاکنون نیز برنامه‌های خوبی در سطح شهرستان برگزار شده است.

وی بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این طرح تاکید کرد و گفت: در این طرح برنامه‌های متنوع پیش‌بینی شده که برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، جشنواره ورزش‌های همگانی، جشنواره فرهنگی وهنری، جشنواره تفریحی، جشنواره بازی‌های بومی و محلی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و مشاوره از جمله این طرح‌ها است.