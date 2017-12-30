نمایشگاه نقشینه در کانون پرورش فکری میامی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری استان سمنان، مهدی جمال ضمن بیان اینکه نمایشگاه آثار دستی اعضای کودک و نوجوان مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری در میامی گشایش یافت، تاکید کرد: این نمایشگاه حاصل ۲۰۰ اثر اعضای کودک و نوجوان در قالب نقاشی، خوش‌نویسی، سفال‌گری، عکاسی و ... است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را جذب و پایداری اعضا، تقویت اعتماد به نفس و معرفی کارگاه‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: این نمایشگاه تا پایان دی‌ماه در مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری میامی دایر است و علاقمندان می‌توانند برای بازدید در دو نوبت صبح و عصر به این مرکز مراجعه کنند.

جمال افزود: برپایی نمایشگاه هایی از این دست می تواند در زمینه نشاط اجتماعی و همچنین مقوله جذب نونهالان به هنر موثر باشد.