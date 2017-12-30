مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و انقلابی استان بوشهر همراه و همگام با مردم دیگر نقاط کشور حضوری گسترده و پرشور در مراسم گرامیداشت نهم دیماه به مناسبت سالروز این حماسه داشتند.
در این مراسم که در مصلی جمعه بوشهر و از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده است، اقشار مختلف مردم حضور دارند و ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب و شهدا و امام، فریاد مرگ بر فتنهگر را سر دادند.
بوشهریها بار دیگر ثابت کردند که همیشه در صحنههای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی حاضر هستند و در هر زمانی که نیاز باشد حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و دفاع از حریم ولایت اعلام خواهند کرد.
مردم در نقاط مختلف استان بوشهر، با سر دادن شعارهای اللهاکبر، مرگ بر فتنهگر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از دشمنان این نظام و انقلاب، استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار اعلام کردند.
سخنران مراسم ۹ دی در بوشهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی است.
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